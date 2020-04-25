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13 медиков заразились коронавирусом в Новополоцке, в Оршанском районе количество заболевших перевалило восемь десятков

25.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Новополоцке 13 медиков заразились коронавирусом, в Оршанском районе инфицированы уже более 80 человек, сообщают «Народные новости Витебска».

В новополоцкой больнице уже 28 пациентов с коронавирусной инфекций, таким образом за прошедшие сутки количество случаев COVID-19 увеличилось как минимум на один, а общее их число достигло 35.

Всего в больнице находится 65 пациентов с пневмониями, из них 14 — коронавирусные. 3 пациента с коронавирусной инфекций находятся в реанимации, но пока им не требуется ИВЛ, об этом сообщили на заседании городского штаба по противодействию COVID-19 в Новоплоцке.

Карта распространения коронавируса COVID-19 по Витебской области на 24 апреля

Также в выпуске новостей местного телеканала «Звязда» провучала информация о том, что среди заразившихся коронавирусом — 13 медицинских работников, но у них заболевание протекает в легкой форме. Как сообщали «ННВ», две недели назад COVID-19 заболел главный врач заводской поликлиники ОАО «Нафтан» Сергей Чубрик.


В Оршанском районе по сведениям зонального центра гигиены и эпидемиологии, на сегодняшний день уже зарегистрировано 82 случая коронавирусной инфекции. Пока выздоровели только 5 человек.

Главврач Лпельской центральной районной больницы Илья Шендалесов сообщил газете «Лепельскі край», что количество заразившихся коронавиросом достигло 11человек, таким образом за последние десять дней здесь выявлено 7 новых случаев.

В Миорском районе количество заболевших увеличилось до 2-х. За семь дней здесь зарегистрирован единственный новый случай. Также в районе 20 больных с пневмониями.

О том, что количество заболевших осталось на прежнем уровне — 4 человека — сообщил Верхнедвинский район. Пневмонией здесь болеют 16 человек, один из которых находится на искусственной вентиляции лёгких.

В Бешенковичском районе количество заразившихся коронавирусом остается прежним — 30 человек, количество пациентов с пневмонией уменьшилось до 62 человек, сообщает местный райисполком.

Толочинский район остаётся чистым от коронавирусной инфекции, информация об этом опубликована в газете «Наша Талачыншчына».

К сожалению районная газета Поставского района убрала с главной страницы графический баннер, в котором последние дни сообщала о количестве случаев COVID-19. Никакой другой информации издание не разместило.
Как уже писали «ННВ», на 24 апреля в Витебской области насчитывалось 1935 случаев заболевания COVID-19.
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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В Новополоцке 13 медиков заразились коронавирусом, в Оршанском районе инфицированы уже более 80 человек, сообщают «Народные новости Витебска».
 
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