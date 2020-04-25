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Лукашенко об экономике, медицине, Конституции и выборах. Рубрика «Двое из Дворца»

25.04.2020 21:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко об экономике, медицине, Конституции и выборах. Рубрика «Двое из Дворца»

В интернете, конечно, можно найти всё, что хочешь и даже то, что не очень. Вот и Президент на неделе покритиковал отдельные источники информации и напомнил: слово хоть и не воробей, но найти гнездо всегда можно. Впрочем, в Бобруйск (где и зашла речь о том, кому верить, а кому не стоит) Александр Лукашенко приехал, а, точнее, прилетел совсем не за этим. Хватит ли стране масок и защитных костюмов? Уверяют – да.

Встретить рассвет в пути. Казалось бы, что может быть романтичнее? Увидеть, как просыпается страна. В Бобруйск стартовали в шесть утра – ещё до того, как туда вылетел Александр Лукашенко.

Ветер при посадке способны выдержать лишь самые стойкие. В данном случае – самый стойкий. И лишь касание земли – сигнал для встречающих Президента – пора поторапливаться. Пока лопасти ещё крутятся, перехватываем главу Госконтроля.

- Ваше ведомство, оно же контролирует наличие масок, антисептиков в аптеке?

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

- Да. С седьмого числа по сегодняшний день значительно ситуация поменялась. На седьмое число где-то только процентов 17 было в наличии масок и антисептиков. Сейчас – практические полностью удовлетворены потребности. 

- Вы исходите из чего? Что в каждой аптеке и маска, и антисептик должны быть в наличии? Или это невозможно?

- Почему невозможно? Сегодня даже в розничной торговле есть. От безалаберности руководителя аптеки чего-то может не быть.

- А почему цены разные в разных аптеках? Люди на это обращают внимание.

- Ну, в зависимости от производителя.

- А торговля наценку, надбавку может накручивать какую угодно?

- Нет, я думаю, надбавка будет не выше 7-10%. На беде никто не должен наживаться.

Анфимов встанет в стройные ряды. И чтобы их стройность не подвергалась сомнению, Президент уточнит – на всякий случай – как здоровье.

К слову, переезды в кортеже Главы государства – это про то, что журналиста и в самом деле ноги кормят.

Часто скорость имеет значение. Вот и бобруйская «Славянка» первой в стране сменила ориентацию. Маски здесь стали выпускать в начале февраля, хоть до недавних пор славилось предприятие совсем не этим. Но кто ж знал, что несколько слоёв марли с двумя завязками затмят всю их модную индустрию!

Объём производства «Славянки» (а что важно – выпускают здесь и защитные костюмы для медиков) к февралю прошлого года увеличился на 412%. Обзавидуешься! Но, как известно, было бы счастье. С появлением коронавируса в стране отшили почти 22, 5 миллиона масок. Каждому по две – и ещё останутся.

Мы не то, чтобы не поверили. Просто известно ведь: доверяй, но проверяй.

- Добрый день! А масочки есть в наличии?

- Да. Наши, местного производства – фабрика «Славянка». Рубль, 52.

- Перебоев нет с поставками?

- Нет.  

(Другая аптека)

- Я бы не сказала, что прям хватают. Как раньше 10-20, никому столько не надо. Берут 2-3-5.

- Значит, ажиотаж всё-таки падает…

- Да и спокойнее как-то стали, паника утихла немножко. 

(Еще одна аптека)

-  Пожалуйста, ещё маски вот такие. А кто и что снимает и зачем?

- Телеканал ОНТ. Говорят, у вас в Бобруйске всего в достатке.

- Да, в достатке!

- Правду говорят?

- Да, правду говорят! 

И мы, конечно, не заявляем, что так в каждом городе. Кто-то наверняка скажет: маскируются! Мол, местные аптеки завалили спецтоваром как раз к приезду первого лица. Но даже если так – тогда зовите Президента – все, кому это действительно нужно. К слову, всё на той же «Славянке» у Александра Лукашенко спросят: а верить-то кому? Как не утонуть, когда накрывает информационной волной? От новостей с приставкой псевдо- ведь не продезинфицируешься.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вы там в этот телефон потыкали, вышли вы на какой-то гадкий канал типа "Партизан", еще чего, которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" в сторону Беларуси. За что они отвечают? Ни за что. Мы же никого не закрываем. Поэтому вам выбирать. Но я честно вам говорю, что мы никогда не врали вам и не врём сейчас».

К слову, в регионах координацию противовирусных операций Президент возложил на губернаторов. Те возглавили штабы. И уже через день после бобруйской командировки все региональные силы противовирусных войск собрались во Дворце. А ещё – помощники, уполномоченные и правительство – практически в полном составе. И хоть жёстких мер во Дворце никто не вводил, социальное дистанцирование их как будто даже сблизило.   

Нет, в целом, конечно, не до смеха. Завидев Витебского губернатора, интересуемся обстановкой в регионе, что стал вторым по численности заболевших.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:

- Неделя, которую мы проживаем, динамика пошла вниз. И сегодня первый день, когда мы выписали больше в городе Витебске, нежели появилось заболевших в стационарах. Это уже очень хорошо.  

- Появляется информация, что врачи, которые сейчас принимают спонсорскую помощь, неотложную помощь, скажем так, переживают, чтобы эти «закупки» не подвергались потом прокурорским проверкам. Вы как-то эту ситуацию отслеживаете?

- Да, действительно, где-то такие вопросы возникают, но как раз здесь и нужна рука власти – с этими вопросами разберёмся. Здесь не те проблемы, которые невозможно решить.

О том, что безвыходных ситуаций не бывает, будет говорить и Президент. При этом никто из руководства страны не строит иллюзий. Мытьём рук ведь ещё никого не вылечили.

Ключевой посыл Александра Лукашенко – реагировать адекватно, но не чрезмерно. Мол, Беларусь не отмахивается от рекомендаций – ВОЗ не назойливая муха. И всё же в этом монастыре не потерпят чужого устава. Адекватность мер специалисты измеряют нагрузкой на систему здравоохранения. Как докладывают Президенту, она справляется. Но жизнь – тот ещё режиссёр, а потому нужно быть готовым к любому сценарию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Я убежден, что мы справимся с этой проблемой. Тем более, что она всё больше политизируется. У нас сторонников, даже сочувствующих не будет, потому что мы пошли против течения. Да не потому, что мы умные, а потому что действуем сообразно ситуации, которая у нас складывается, и сообразно тому, какую мы имеем систему здравоохранения. Если положение дел будет меняться в худшую сторону – я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох – мы подключим резервы. Их достаточно».

Борьба с коронавирусом не должна быть уделом врачей. Президент призывает всю вертикаль работать пусть не на реанимационной передовой, но не отсиживаться в тылу. Ведь вирус так незаметно стал проблемой не только медицинской, но и экономической. И что там у нас в анамнезе? Спросили за пару минут до начала совещания.

- Мы сегодня представляем, какие отрасли наиболее уязвимы под ударом коронавируса?

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

- Мы сегодня будем говорить о сфере услуг. Это транспорт, спорт, культура, туризм, общепит – это один блок.

- То есть это уже не энергетика, как было ещё месяц назад?

- Да. И второе – это крупные предприятия. И частные, и государственные. 

- Ну вот, если энергетика уже отошла на второй план, сам собой напрашивается вопрос: нефть стоит копейки, как-то мы вырулили из того, что нас волновало ещё совсем недавно?

- Мы действительно оперативно воспользовались этой ситуацией, восстановили все резервы, все ёмкости.

- А как с загруженностью НПЗ?

- Загруженность близка к стопроцентной.

И если есть на заводах нефть – значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день. Она, кажется, сама течёт в руки. Три доллара за баррель. И как вообще такое возможно!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Сейчас все уже больше говорят об экономике. Я ведь полтора месяца назад ребром поставил вопросы. Ленивый только не вытирал об меня ноги. Сегодня уже никто не критикует за это».

Но что интересно, статистика первых месяцев показала: белорусский ВВП держится на плаву не за счёт энерго-, а за счёт внутренних ресурсов.

На войне как на войне. Сможет ли экономика выстоять без государственной поддержки – большой вопрос. Но на большом совещании говорили не столько о механизмах, сколько о подходах. Если коротко, то заведовать бухгалтерией будут губернаторы. Им с места видно всё.

Республиканский субботник – это про то, что пора сменить деловой костюм на спецовку и в прямом смысле засучить рукава. Наш фронт работ на сегодня выглядит вот так. Ну что – поехали!

Полтора гектара под сосновый лес. На территории национального парка «Припятский». Красота, да и только. И как хозяин всех этих лесных угодий говорит о своих владениях.

Степан Бамбиза, генеральный директор национального парка «Припятский»:

- Лес – самое главное. Это моя жизнь.

- Может, лес, как главное богатство, и нефть в стране способен заменить?

- В перспективе да. Самый возобновляемый продукт, который массового может быть приметен для замены нефти. Это будущее.

Для восьми тысяч саженцев и команда должна быть под стать. Но кроме шуток – здесь все, кто бок о бок с Президентом: журналисты, служба протокола и не только. Инструктаж короткий, ведь здесь работы – и леса не видать!

Кстати, посадка эта по последнему слову техники. Молодые лесники говорят: ещё недавно о таких агрегатах только в книжках читали. Вообще, по нормам, с таким объёмом должны справится четверо – но это за день! В нашем же случае счёт идёт даже не на часы. И ведь не забавы ради. Сосновые леса больше других пострадали от нашествия короеда. Тут уже точно: всё не зря!

Вообще, традиция субботников хоть и советская, но Президент убеждён: от неё не пахнет нафталином. Тогда вопрос: когда всё чаще с мировых трибун об экологии и бережном отношении к тому, что в буквальном смысле под ногами, идеология белорусского субботника осталась прежней?

И хоть Александр Лукашенко и повторяет, что вирусы не повлияли на его президентский график (субботник это подтверждает) – одно заметное изменение всё же есть.

Но как бы не переворачивался мир с ног на голову и обратно, есть то, что неизменно. Корни ведь пускают не только деревья. Александра Лукашенко спрашивают о трилогии малой родины – трёхлетка, конечно, вышла душевной – но на деле-то что? Президент уверен: сделали не всё, могли бы больше, но, кажется, что-то важное всё-таки поняли.

В этом смысле субботник – хороший повод не падать духом. И выбраться – с соблюдением дистанции, конечно – из дворцов и квартир. 

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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В интернете, конечно, можно найти всё, что хочешь и даже то, что не очень. Вот и Президент на неделе покритиковал отдельные источники информации и напомнил: слово...
 
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