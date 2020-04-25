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Президент Беларуси: Мы повернули людей к их малой родине, особенно к деревенькам, деревушкам
25.04.2020 21:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в нем принял и Александр Лукашенко.
В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов. Одна из тем – почему так важно всем нам не забывать про свою малую родину.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы повернули сознание людей за эти три года и нацелили их на то, что малую родину, особенно деревню – без деревни не бывает ни одного государства, без этого не может быть ни страны, ни суверенитета и независимости.
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Новости Беларуси. 25 апреля в Беларуси прошел общенациональный субботник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем принял и Александр Лукашенко. ...
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