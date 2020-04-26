26 апреля: главные новости о коронавирусе в Беларуси и мире

Источник материала: KYKY

К утру 26 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 2,9 миллиона человек; погибли – 202 тысячи, а излечились – более 813 тысяч. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 926,4 тысячи эпизодов инфекции;

Испания: 223,8 тысячи;

Италия: 195,4 тысячи;

Франция: 160 тысяч;

Германия: 155,8 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 50,8 тысячи летальных исходов;

Италия: 26,4 тысячи;

Испания: 22,9 тысячи;

Франция: 22,6 тысячи;

Британия: 20,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как у соседей

Россия: 74,6 тысячи эпизодов инфекции – 681 летальный исход;

Украина: 8,1 тысячи – 201;

Польша: 11,3 тысячи – 524;

Литва: 1,4 тысячи – 41;

Латвия: 804 – 12.

Как в мире

ВОЗ заявила : нет никаких доказательств того, что люди, которые переболели вирусом, не могут заразиться им вновь, даже если у них выработались антитела против него.

: нет никаких доказательств того, что люди, которые переболели вирусом, не могут заразиться им вновь, даже если у них выработались антитела против него. Спустя два месяца карантина Греция готовится снять глобальные ограничительные меры. По планам, страна вернется к нормальной жизни 4 мая: заработают первые магазины, парикмахерские и так далее.

снять глобальные ограничительные меры. По планам, страна вернется к нормальной жизни 4 мая: заработают первые магазины, парикмахерские и так далее. Дональд Трамп подписал закон о выделении 484 миллиардов долларов на поддержку экономики Штатов. 320 миллиардов уйдут на пополнение программы кредитования, которая позволяет малому бизнесу выплачивать зарплаты работникам в период кризиса. Около 60 миллиардов направят на реализацию программы кредитования предприятий малого бизнеса. Порядка 75 миллиардов получат больницы, а еще 25 миллиардов потратят на финансирование процесса тестирования на вирус.

закон о выделении 484 миллиардов долларов на поддержку экономики Штатов. 320 миллиардов уйдут на пополнение программы кредитования, которая позволяет малому бизнесу выплачивать зарплаты работникам в период кризиса. Около 60 миллиардов направят на реализацию программы кредитования предприятий малого бизнеса. Порядка 75 миллиардов получат больницы, а еще 25 миллиардов потратят на финансирование процесса тестирования на вирус. В Британии заметили , что люди вдвое реже стали посещать больницы, боясь, что подхватят инфекцию. После этого британская служба здравоохранения инициировала «кампанию осведомленности», призывая жителей в обязательном порядке обращаться за медицинской помощью, если они в ней нуждаются.

, что люди вдвое реже стали посещать больницы, боясь, что подхватят инфекцию. После этого британская служба здравоохранения инициировала «кампанию осведомленности», призывая жителей в обязательном порядке обращаться за медицинской помощью, если они в ней нуждаются. Вспышку COVID-19 зафиксировали на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd. Заболевание подтвердили у 18 моряков. Эсминец выполнял миссию по борьбе с наркотрафиком в Тихом океане.

на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd. Заболевание подтвердили у 18 моряков. Эсминец выполнял миссию по борьбе с наркотрафиком в Тихом океане. Губернатор Нью-Йорка заявил , что город прошел через «21 день ада», за прошедшие дни в городе умирало в среднем по 400 человек в день. Сейчас число госпитализаций впервые снизилось.

, что город прошел через «21 день ада», за прошедшие дни в городе умирало в среднем по 400 человек в день. Сейчас число госпитализаций впервые снизилось. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в Берлине прошла акция протеста против ограничений, введенных властями в связи с эпидемией. В центре германской столицы собрались более тысячи противников локдауна.

Как у нас

По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 9590. Умерли 67 пациентов, выздоровели 1573.

сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 9590. Умерли 67 пациентов, выздоровели 1573. В Беларуси, в противовес рекомендациям ВОЗ, состоялся республиканский субботник, на который явились 2,3 миллиона человек – то есть около четверти населения всей страны. О том, как это было, мы подробно рассказали вот здесь .

. Лукашенко объяснил , из-за чего перенес послание к народу, которое ежегодно проводится в середине апреля. Разумеется, из-за «коронапсихоза». Послание, скорее всего, совместят с программой нынешнего президента на предстоящих президентских выборах, которые твердо запланированы на это лето.

, из-за чего перенес послание к народу, которое ежегодно проводится в середине апреля. Разумеется, из-за «коронапсихоза». Послание, скорее всего, совместят с программой нынешнего президента на предстоящих президентских выборах, которые запланированы на это лето. Для борьбы с эпидемией Беларусь займет у Международного банка реконструкции и развития 90 миллионов евро. Средства привлекут в 2020-2011 годах сроком на 11 лет.

у Международного банка реконструкции и развития 90 миллионов евро. Средства привлекут в 2020-2011 годах сроком на 11 лет. Оказывается, ВОЗ брала сведения об обстановке с инфекцией в Беларуси с любительского сайта (его создал минчанин – исключительно для себя), а не с официального беларуского портала. Журналисты указали ВОЗ на ошибку, и та исправилась.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.