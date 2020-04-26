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26 апреля: главные новости о коронавирусе в Беларуси и мире

26.04.2020 06:22 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 26 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 2,9 миллиона человек; погибли – 202 тысячи, а излечились – более 813 тысяч. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 926,4 тысячи эпизодов инфекции;
  • Испания: 223,8 тысячи;
  • Италия: 195,4 тысячи;
  • Франция: 160 тысяч;
  • Германия: 155,8 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 50,8 тысячи летальных исходов;
  • Италия: 26,4 тысячи;
  • Испания: 22,9 тысячи;
  • Франция: 22,6 тысячи;
  • Британия: 20,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как у соседей

  • Россия: 74,6 тысячи эпизодов инфекции – 681 летальный исход;
  • Украина: 8,1 тысячи – 201;
  • Польша: 11,3 тысячи – 524;
  • Литва: 1,4 тысячи – 41;
  • Латвия: 804 – 12.

Как в мире

  • ВОЗ заявила: нет никаких доказательств того, что люди, которые переболели вирусом, не могут заразиться им вновь, даже если у них выработались антитела против него.
  • Спустя два месяца карантина Греция готовится снять глобальные ограничительные меры. По планам, страна вернется к нормальной жизни 4 мая: заработают первые магазины, парикмахерские и так далее.
  • Дональд Трамп подписал закон о выделении 484 миллиардов долларов на поддержку экономики Штатов. 320 миллиардов уйдут на пополнение программы кредитования, которая позволяет малому бизнесу выплачивать зарплаты работникам в период кризиса. Около 60 миллиардов направят на реализацию программы кредитования предприятий малого бизнеса. Порядка 75 миллиардов получат больницы, а еще 25 миллиардов потратят на финансирование процесса тестирования на вирус.
  • В Британии заметили, что люди вдвое реже стали посещать больницы, боясь, что подхватят инфекцию. После этого британская служба здравоохранения инициировала «кампанию осведомленности», призывая жителей в обязательном порядке обращаться за медицинской помощью, если они в ней нуждаются.
  • Вспышку COVID-19 зафиксировали на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd. Заболевание подтвердили у 18 моряков. Эсминец выполнял миссию по борьбе с наркотрафиком в Тихом океане.
  • Губернатор Нью-Йорка заявил, что город прошел через «21 день ада», за прошедшие дни в городе умирало в среднем по 400 человек в день. Сейчас число госпитализаций впервые снизилось. 
  • Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в Берлине прошла акция протеста против ограничений, введенных властями в связи с эпидемией. В центре германской столицы собрались более тысячи противников локдауна.

Как у нас

  • По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 9590. Умерли 67 пациентов, выздоровели 1573. 
  • В Беларуси, в противовес рекомендациям ВОЗ, состоялся республиканский субботник, на который явились 2,3 миллиона человек – то есть около четверти населения всей страны. О том, как это было, мы подробно рассказали вот здесь.
  • Лукашенко объяснил, из-за чего перенес послание к народу, которое ежегодно проводится в середине апреля. Разумеется, из-за «коронапсихоза». Послание, скорее всего, совместят с программой нынешнего президента на предстоящих президентских выборах, которые твердо запланированы на это лето.
  • Для борьбы с эпидемией Беларусь займет у Международного банка реконструкции и развития 90 миллионов евро. Средства привлекут в 2020-2011 годах сроком на 11 лет.
  • Оказывается, ВОЗ брала сведения об обстановке с инфекцией в Беларуси с любительского сайта (его создал минчанин – исключительно для себя), а не с официального беларуского портала. Журналисты указали ВОЗ на ошибку, и та исправилась.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Читайте по теме: 35 000 долларов за заражённого. Как беларусы (и не только) зарабатывают на своём коронавирусе – или симулируют его

 
 
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К утру 26 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила 2,9 миллиона человек; погибли – 202 тысячи, а излечились – более 813 тысяч. Эти сведения...
 
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