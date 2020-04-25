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Коронавирус: более 200 тысяч смертей в мире, «21 день ада» в Нью-Йорке и протест в Берлине

26.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общее количество смертей от коронавируса в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило 201 тысячу. Суммарное число случаев заболевания во всех странах — более 2,8 миллиона.


Люди фотографируются на фоне нарисованного пляжа в Париже. Фото: Reuters

Лидирует по количеству заболевших США (более 924 тысяч случаев), на втором месте — Испания (около 223 тысяч), на третьем — Италия (около 195 тысяч).

  • В США вирус выявили уже у 926 тысяч человек, число жертв превысило 53 тысячи. Дональд Трамп подписал закон о выделении почти 500 миллиардов долларов для поддержания экономики страны.
  • Губернатор Нью-Йорка заявил, что город прошел через «21 день ада», за прошедшие дни в городе умирало в среднем по 400 человек в день. Сейчас количество количество госпитализаций впервые снизилось. В ближайшее время власти штата планируют сделать акцент на тестировании жителей на антитела к вирусу, чтобы оценить реальный масштаб вспышки. По результатам предварительных тестов трех тысяч человек антитела обнаружились у 13,9%.
  • В Испании заражены уже 223 тысячи человек, умерли 22,9 тысячи. С воскресенья детям до 13 лет будет можно гулять на улице один час в день в сопровождении взрослых. Премьер-министр страны пообещал, что если показатели заражения коронавирусом снизятся, то и остальным испанцам можно будет выходить на прогулку. Испания оказалась европейским «рекордсменом» по числу заболевших медиков. На медработников приходится 20% от всех зарегистрированных случаев коронавируса в стране. Сами медики считают, что так получилось из-за недостатка средств индивидуальной защиты и тестов, которые помогли бы вовремя изолировать заболевших.
  • В Италии уже 195 тысяч зараженных и 26 тысячи умерших. Впервые за последние дни количество больных в домашней самоизоляции уменьшилось (сейчас их около 82 тысяч). Людям все еще нельзя выходить на улицы. Посмотрите, как они поют с балконов песню Bella Ciao, чтобы отметить национальный праздник — День освобождения от фашизма и немецкой оккупации.
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