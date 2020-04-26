Лукашенко разрешил проводить внеплановые проверки цен в торговле и общепите

В соответствии с указом, министр антимонопольного регулирования и торговли может назначать внеплановые проверки "в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения: антимонопольного законодательства, законодательства о ценах и ценообразовании, торговле, общественном питании, защите прав потребителей, рекламе".





Внеплановые проверки также могут назначаться министром здравоохранения и председателем Госкомитета по стандартизации.





Также указ о поддержке экономики предусматривает возможность проведение проверок в течение 2 лет со дня госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей "в случае осуществления ими деятельности, связанной с торговлей и общественным питанием".





Также главам МАРТ, Минздрва и Госстандарта предоставлено право приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания на срок до 90 дней, если в ходе внеплановой проверки будут выявлены нарушения.





В указе сказано, что эти чиновники "несут персональную ответственность за обоснованность решений, принимаемых в соответствии с настоящим пунктом".





Кроме того, в соответствии с указом, отменяется действующая с 25 февраля 2018 года норма об ужесточении условий для привлечения к субсидиарной ответственности руководителей предприятий наряду с собственниками бизнеса. В указе №143 говорится, что "принятые по 25 февраля 2018 года судебные постановления о привлечении к субсидиарной ответственности, не исполненные на день вступления в силу настоящего Указа, в неисполненной части могут быть пересмотрены принявшим их судом, рассматривающим экономические дела, по вновь открывшимся обстоятельствам в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь".





В ноябре 2017 года был принят декрет №7 "О развитии предпринимательства", которые предусматривал, что привлекать к субсидиарной ответственности можно предпринимателя только в случае наличия умышленных действий, которые повлекли за собой банкротство предприятия.





В октябре 2017 года Лукашенко принял указ №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", который либерализировал порядок проведения проверок бизнеса в Беларуси. В частности, указом предусматривался уход от системы плановых проверок предпринимателей и сокращались основания для назначения внеплановых проверок.





Также исключалась возможность вынесения контролером предписания о приостановлении деятельности проверяемого субъекта, его цехов, оборудования, производства. Данны указом также были запрещены проверки предпринимателей в течение двух лет с даты регистрации бизнеса. Внеплановые проверки со стороны МАРТ, Минздрава и Госстандарта указом №376 не предусматривались.