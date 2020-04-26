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Лукашенко разрешил проводить внеплановые проверки цен в торговле и общепите

26.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внеплановые проверки соблюдения требований о госрегулировании цен разрешены указом президента Беларуси "О поддержке экономики" №143, который был принят 24 апреля для снижения негативных последствий на экономику пандемии коронавируса.

В соответствии с указом, министр антимонопольного регулирования и торговли может назначать внеплановые проверки "в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения: антимонопольного законодательства, законодательства о ценах и ценообразовании, торговле, общественном питании, защите прав потребителей, рекламе". 

Внеплановые проверки также могут назначаться министром здравоохранения и председателем Госкомитета по стандартизации. 

Также указ о поддержке экономики предусматривает возможность проведение проверок в течение 2 лет со дня госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей "в случае осуществления ими деятельности, связанной с торговлей и общественным питанием". 

Также главам МАРТ, Минздрва и Госстандарта предоставлено право приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания на срок до 90 дней, если в ходе внеплановой проверки будут выявлены нарушения. 

В указе сказано, что эти чиновники "несут персональную ответственность за обоснованность решений, принимаемых в соответствии с настоящим пунктом". 

Кроме того, в соответствии с указом, отменяется действующая с 25 февраля 2018 года норма об ужесточении условий для привлечения к субсидиарной ответственности руководителей предприятий наряду с собственниками бизнеса. В указе №143 говорится, что "принятые по 25 февраля 2018 года судебные постановления о привлечении к субсидиарной ответственности, не исполненные на день вступления в силу настоящего Указа, в неисполненной части могут быть пересмотрены принявшим их судом, рассматривающим экономические дела, по вновь открывшимся обстоятельствам в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь". 

В ноябре 2017 года был принят декрет №7 "О развитии предпринимательства", которые предусматривал, что привлекать к субсидиарной ответственности можно предпринимателя только в случае наличия умышленных действий, которые повлекли за собой банкротство предприятия.

В октябре 2017 года Лукашенко принял указ №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", который либерализировал порядок проведения проверок бизнеса в Беларуси. В частности, указом предусматривался уход от системы плановых проверок предпринимателей и сокращались основания для назначения внеплановых проверок. 

 Также исключалась возможность вынесения контролером предписания о приостановлении деятельности проверяемого субъекта, его цехов, оборудования, производства. Данны указом также были запрещены проверки предпринимателей в течение двух лет с даты регистрации бизнеса. Внеплановые проверки со стороны МАРТ, Минздрава и Госстандарта указом №376 не предусматривались.
 
 
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Внеплановые проверки соблюдения требований о госрегулировании цен разрешены указом президента Беларуси "О поддержке экономики" №143, который был принят 24 апреля...
 
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