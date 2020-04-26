Почему мы успокаиваем себя едой и как перестать

Источник материала: Tut.by

Почему мы привыкли успокаивать себя едой, чем это чревато и как справиться с эмоциональным перееданием? Объясняет MedicalXpress .



Фото: unsplash.com, Ali Inay

Почему мы успокаиваем себя едой

В непростое время мы можем быть более уязвимыми к тому, что называют «эмоциональным питанием». Это попытка справиться с негативными эмоциями или смягчить их едой.

Связывать вкусности со спокойствием и социальным взаимодействием люди учатся с ранних лет. Так в мозгу вырабатывается дофамин , и закрепляется стойкая ассоциация сытости с радостью.

Сладкая и жирная еда действительно временно улучшает настроение, заставляет чувствовать себя счастливее и энергичнее, а также утоляет голод. Но если это входит в привычку, то часто перерастает в проблему лишнего веса.

Диеты только усугубляют ситуацию: исследование , проведенное в 2018 году, показало, что эмоциональное питание чаще всего возникает в ответ на стресс у людей, которые пытаются ограничить потребление пищи. Для них этот фактор был более важен при объяснении выбора еды, чем чувство голода. Другие исследования тоже приходили к выводу, что попытки подавить желание что-то съесть может иметь противоположный эффект: люди на диете испытывают сильную тягу к тем самым продуктам, которые они пытаются не есть.

Как ситуацию усугубляет коронавирус



Фото: pixabay.com

Финансовые трудности и страхи из-за пандемии влияют на жизнь многих. Ученые показали , что в нестабильных социально-экономических условиях люди чаще обращаются к эмоциональному питанию, желая расслабиться или поднять себе настроение. Но от способов, которые помогут людям справиться с трудностями, будет зависеть их здоровье: «заедание» проблемы не решает ее, а лишь ведет к увеличению веса.

Во время социальной изоляции многим захочется налечь на еду, но важно соблюдать здоровый баланс. Создание нового распорядка дня, который включит в себя различные виды деятельности — упражнения, музыку, учебу, общение с друзьями — поможет сохранить чувство благополучия. Практика медитации также может быть полезна для управления эмоциональным питанием и выработки позитивных стратегий преодоления трудностей.

Тем более, что если строить отношения с едой правильно, то у готовки во время самоизоляции есть и очень позитивная функция. Во время пандемии стала очень популярна выпечка: по хештегу #QuarantineBaking в соцсетях более 65 тысяч постов. И это неслучайно. Исследования говорят , что совместное приготовление еды влияет на улучшение социализации, самооценку, качество жизни и настроение. Готовка с детьми может способствовать их обучению здоровому питанию, а если поделиться выпечкой с другими, можно укрепить социальные отношения.