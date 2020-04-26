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Почему мы успокаиваем себя едой и как перестать
26.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Почему мы привыкли успокаивать себя едой, чем это чревато и как справиться с эмоциональным перееданием? Объясняет
Почему мы успокаиваем себя едой
В непростое время мы можем быть более уязвимыми к тому, что называют «эмоциональным питанием». Это попытка справиться с негативными эмоциями или смягчить их едой.
Связывать вкусности со спокойствием и социальным взаимодействием люди учатся с ранних лет. Так в мозгу вырабатывается
Сладкая и жирная еда действительно временно улучшает настроение, заставляет чувствовать себя счастливее и энергичнее, а также утоляет голод. Но если это входит в привычку, то часто перерастает в проблему лишнего веса.
Диеты только усугубляют ситуацию:
Как ситуацию усугубляет коронавирус
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Во время социальной изоляции многим захочется налечь на еду, но важно соблюдать здоровый баланс. Создание нового распорядка дня, который включит в себя различные виды деятельности — упражнения, музыку, учебу, общение с друзьями — поможет сохранить чувство благополучия. Практика
Тем более, что если строить отношения с едой правильно, то у готовки во время самоизоляции есть и очень позитивная функция. Во время пандемии стала очень популярна выпечка: по хештегу #QuarantineBaking в соцсетях более 65 тысяч постов. И это неслучайно. Исследования
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Почему мы привыкли успокаивать себя едой, чем это чревато и как справиться с эмоциональным перееданием.
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