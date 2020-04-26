ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Продуктовый рынок в апреле штормило. Как изменились цены на один набор товаров в трех магазинах

26.04.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В апреле чиновники взялись за регулирование цен на товары, которые довольно быстро пошли вверх из-за пандемии коронавируса и роста курса доллара. Заметно подорожали особенно импортные товары. В конце марта правительство приняло постановление № 184, которое ограничило рост цен у производителей, импортеров и торговли 0,5% в месяц. Но уже в середине апреля МАРТ подписало другое постановление — № 30, по нему надбавки импортеров на социально значимые товары не должны превышать 10%, а торговым сетям рекомендовали придерживаться предельно допустимых, которые установило ведомство. Действие предыдущего постановления отменили. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти документы сказались на ценах на продукты в трех магазинах из одного и того же набора продуктов и высчитал личную «инфляцию» за апрель.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, мы решили посмотреть, как подорожает определенный набор продуктов для конкретного покупателя за год. Каждый месяц с 20-го по 25-е число мы будем фиксировать цены на одну и ту же сметану, молоко, крупу, мясо и прочее (полный список в инфографике) в трех магазинах — маленьком шаговой доступности, супермаркете и гипермаркете, сравнивать их месяц к месяцу и считать нашу личную инфляцию.

Выбор пал именно на эти продукты потому, что они есть во всех трех магазинах. Если какая-то из отслеживаемых позиций в течение года пропадет с прилавков, мы ее заменим на аналогичный товар — такого же веса, жирности и так далее. При расчетах мы учитываем снижение цен на необходимые нам продукты за счет скидок и акций.

Самым дешевым наш набор продуктов в апреле оказался в гипермаркете. Кроме того, в сравнение с мартом он еще и подешевел. Сейчас он нам обошелся в 60,03 рубля, а месяцем раньше — 62,41 рубля. Цены мы собирали в тот день, когда на многие продукты были скидки, к примеру, на молоко, овощи, колбасу, творог и другие. Это сильно сказалось на общей стоимости продуктовой корзины.

Люди продолжают закупаться крупами. Об этом говорят полупустые полки в отделе с бакалеей — работники магазина не успевают выставлять товар. Ассортимент этих товаров заметно сократился, раньше выбор торговых марок был больше. И если, скажем, риса все еще много, то гречки осталось всего два вида. Она с прошлого месяца подорожала, а вот цена на выбранный нами рис снизилась с 2,59 до 1,85 рубля.

Интересно, что подорожала прошлогодняя картошка и морковь, хотя столичные чиновники прогнозировали, что эти товары расти в цене не будут. На 0,3 рубля подорожали огурцы, на 0,5 рубля — самые дешевые яблоки.

Чуть дороже наш продуктовый набор оказался в магазине шаговой доступности. В марте он стоил 61,57 рубля, в апреле его стоимость выросла до 62,07 рубля. То есть он стал дороже на 0,5 рубля.

Цены здесь на большинство продуктов из набора выросли незначительно, в среднем на 10 копеек. На больше подорожала картошка — 0,2 рубля, яблоки — на 0,7, огурцы на 1 рубль.

Помидоры подешевели больше чем на 1 рубль.

В этом магазине ассортимент круп тоже изменился, а точнее сократился. На полках осталось всего 3 вида риса, один гречки.

Самыми дорогими наши продукты оказались в супермаркете. И там они подорожали больше всего — с 58,63 рубля в марте до 62,16 рубля в апреле. Рост общей цены составил 3,53 рубля.

Многие продукты за месяц подорожали. Яблоки прибавили 0,5 рубля, 0,38 — огурцы и морковь, 1,07 — помидоры, 0,7 рубля — лук, 0,25 рубля — мука. Есть и подешевевшие позиции, к примеру, творог и рыба.

Гречку из нашего списка пришлось заменить, нужной в продаже нет. В прочем, та, что мы взяли для расчетов, единственная, которая сейчас есть в продаже.

Мы подсчитали среднюю цену продуктового набора в трех магазинах. В марте он стоил 60,87 рубля. В апреле он подорожал до 61,42 рубля. Наш апрельский «индекс потребительских цен» составил 0,9%. Напомним, что с февраля по март наши продукты подешевели на 2,6%. То есть случилась «дефляция».

Это цифры по конкретным наборам товаров в определенных магазинах. Официальная инфляция, которую ежемесячно выводит Белстат, подсчитывается иначе. Для того чтобы определить индекс потребительских цен, сотрудники государственной статистики собирают цены в 31 населенном пункте — Минске, областных центрах и некоторых средних и малых городах. Всего специалисты фиксируют стоимость товаров в более чем 8 тысячах магазинов, кафе, рынков и других объектов торговли. Их список периодически обновляется.

Цена отслеживаются с 10-го по 30-е число каждого месяца на 450 наиболее востребованных товаров и услуг. Это больше 67 тысяч ценовых котировок на какой-либо товар или услугу.

Читайте также

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрели, как повлияли постановления для ограничения роста цен на стоимость продуктов и начала ли она снижаться.
 
Новости дня
Новости
 
У отца Хабиба - пневмония. Он сдал анализ на коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика