Продуктовый рынок в апреле штормило. Как изменились цены на один набор товаров в трех магазинах

Источник материала: Tut.by

В апреле чиновники взялись за регулирование цен на товары, которые довольно быстро пошли вверх из-за пандемии коронавируса и роста курса доллара. Заметно подорожали особенно импортные товары. В конце марта правительство приняло постановление № 184, которое ограничило рост цен у производителей, импортеров и торговли 0,5% в месяц. Но уже в середине апреля МАРТ подписало другое постановление — № 30, по нему надбавки импортеров на социально значимые товары не должны превышать 10%, а торговым сетям рекомендовали придерживаться предельно допустимых, которые установило ведомство. Действие предыдущего постановления отменили. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как эти документы сказались на ценах на продукты в трех магазинах из одного и того же набора продуктов и высчитал личную «инфляцию» за апрель.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, мы решили посмотреть , как подорожает определенный набор продуктов для конкретного покупателя за год. Каждый месяц с 20-го по 25-е число мы будем фиксировать цены на одну и ту же сметану, молоко, крупу, мясо и прочее (полный список в инфографике) в трех магазинах — маленьком шаговой доступности, супермаркете и гипермаркете, сравнивать их месяц к месяцу и считать нашу личную инфляцию.

Выбор пал именно на эти продукты потому, что они есть во всех трех магазинах. Если какая-то из отслеживаемых позиций в течение года пропадет с прилавков, мы ее заменим на аналогичный товар — такого же веса, жирности и так далее. При расчетах мы учитываем снижение цен на необходимые нам продукты за счет скидок и акций.

Самым дешевым наш набор продуктов в апреле оказался в гипермаркете. Кроме того, в сравнение с мартом он еще и подешевел. Сейчас он нам обошелся в 60,03 рубля, а месяцем раньше — 62,41 рубля. Цены мы собирали в тот день, когда на многие продукты были скидки, к примеру, на молоко, овощи, колбасу, творог и другие. Это сильно сказалось на общей стоимости продуктовой корзины.

Люди продолжают закупаться крупами. Об этом говорят полупустые полки в отделе с бакалеей — работники магазина не успевают выставлять товар. Ассортимент этих товаров заметно сократился, раньше выбор торговых марок был больше. И если, скажем, риса все еще много, то гречки осталось всего два вида. Она с прошлого месяца подорожала, а вот цена на выбранный нами рис снизилась с 2,59 до 1,85 рубля.

Интересно, что подорожала прошлогодняя картошка и морковь, хотя столичные чиновники прогнозировали, что эти товары расти в цене не будут. На 0,3 рубля подорожали огурцы, на 0,5 рубля — самые дешевые яблоки.

Чуть дороже наш продуктовый набор оказался в магазине шаговой доступности. В марте он стоил 61,57 рубля, в апреле его стоимость выросла до 62,07 рубля. То есть он стал дороже на 0,5 рубля.

Цены здесь на большинство продуктов из набора выросли незначительно, в среднем на 10 копеек. На больше подорожала картошка — 0,2 рубля, яблоки — на 0,7, огурцы на 1 рубль.

Помидоры подешевели больше чем на 1 рубль.

В этом магазине ассортимент круп тоже изменился, а точнее сократился. На полках осталось всего 3 вида риса, один гречки.

Самыми дорогими наши продукты оказались в супермаркете. И там они подорожали больше всего — с 58,63 рубля в марте до 62,16 рубля в апреле. Рост общей цены составил 3,53 рубля.

Многие продукты за месяц подорожали. Яблоки прибавили 0,5 рубля, 0,38 — огурцы и морковь, 1,07 — помидоры, 0,7 рубля — лук, 0,25 рубля — мука. Есть и подешевевшие позиции, к примеру, творог и рыба.

Гречку из нашего списка пришлось заменить, нужной в продаже нет. В прочем, та, что мы взяли для расчетов, единственная, которая сейчас есть в продаже.

Мы подсчитали среднюю цену продуктового набора в трех магазинах. В марте он стоил 60,87 рубля. В апреле он подорожал до 61,42 рубля. Наш апрельский «индекс потребительских цен» составил 0,9%. Напомним, что с февраля по март наши продукты подешевели на 2,6%. То есть случилась «дефляция».

Это цифры по конкретным наборам товаров в определенных магазинах. Официальная инфляция, которую ежемесячно выводит Белстат, подсчитывается иначе. Для того чтобы определить индекс потребительских цен, сотрудники государственной статистики собирают цены в 31 населенном пункте — Минске, областных центрах и некоторых средних и малых городах. Всего специалисты фиксируют стоимость товаров в более чем 8 тысячах магазинов, кафе, рынков и других объектов торговли. Их список периодически обновляется.

Цена отслеживаются с 10-го по 30-е число каждого месяца на 450 наиболее востребованных товаров и услуг. Это больше 67 тысяч ценовых котировок на какой-либо товар или услугу.