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Продуктовый рынок в апреле штормило. Как изменились цены на один набор товаров в трех магазинах
26.04.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В апреле чиновники взялись за регулирование цен на товары, которые довольно быстро
Напомним, мы решили
Выбор пал именно на эти продукты потому, что они есть во всех трех магазинах. Если какая-то из отслеживаемых позиций в течение года пропадет с прилавков, мы ее заменим на аналогичный товар — такого же веса, жирности и так далее. При расчетах мы учитываем снижение цен на необходимые нам продукты за счет скидок и акций.
Самым дешевым наш набор продуктов в апреле оказался в гипермаркете. Кроме того, в сравнение с мартом он еще и подешевел. Сейчас он нам обошелся в 60,03 рубля, а месяцем раньше — 62,41 рубля. Цены мы собирали в тот день, когда на многие продукты были скидки, к примеру, на молоко, овощи, колбасу, творог и другие. Это сильно сказалось на общей стоимости продуктовой корзины.
Люди продолжают закупаться крупами. Об этом говорят полупустые полки в отделе с бакалеей — работники магазина не успевают выставлять товар. Ассортимент этих товаров заметно сократился, раньше выбор торговых марок был больше. И если, скажем, риса все еще много, то гречки осталось всего два вида. Она с прошлого месяца подорожала, а вот цена на выбранный нами рис снизилась с 2,59 до 1,85 рубля.
Интересно, что подорожала прошлогодняя картошка и морковь, хотя столичные чиновники прогнозировали, что эти товары расти в цене не будут. На 0,3 рубля подорожали огурцы, на 0,5 рубля — самые дешевые яблоки.
Чуть дороже наш продуктовый набор оказался в магазине шаговой доступности. В марте он стоил 61,57 рубля, в апреле его стоимость выросла до 62,07 рубля. То есть он стал дороже на 0,5 рубля.
Цены здесь на большинство продуктов из набора выросли незначительно, в среднем на 10 копеек. На больше подорожала картошка — 0,2 рубля, яблоки — на 0,7, огурцы на 1 рубль.
Помидоры подешевели больше чем на 1 рубль.
В этом магазине ассортимент круп тоже изменился, а точнее сократился. На полках осталось всего 3 вида риса, один гречки.
Самыми дорогими наши продукты оказались в супермаркете. И там они подорожали больше всего — с 58,63 рубля в марте до 62,16 рубля в апреле. Рост общей цены составил 3,53 рубля.
Многие продукты за месяц подорожали. Яблоки прибавили 0,5 рубля, 0,38 — огурцы и морковь, 1,07 — помидоры, 0,7 рубля — лук, 0,25 рубля — мука. Есть и подешевевшие позиции, к примеру, творог и рыба.
Гречку из нашего списка пришлось заменить, нужной в продаже нет. В прочем, та, что мы взяли для расчетов, единственная, которая сейчас есть в продаже.
Мы подсчитали среднюю цену продуктового набора в трех магазинах. В марте он стоил 60,87 рубля. В апреле он подорожал до 61,42 рубля. Наш апрельский «индекс потребительских цен» составил 0,9%. Напомним, что с февраля по март наши продукты подешевели на 2,6%. То есть случилась «дефляция».
Это цифры по конкретным наборам товаров в определенных магазинах. Официальная инфляция, которую ежемесячно выводит Белстат, подсчитывается иначе. Для того чтобы определить индекс потребительских цен, сотрудники государственной статистики собирают цены в 31 населенном пункте — Минске, областных центрах и некоторых средних и малых городах. Всего специалисты фиксируют стоимость товаров в более чем 8 тысячах магазинов, кафе, рынков и других объектов торговли. Их список периодически обновляется.
Цена отслеживаются с 10-го по 30-е число каждого месяца на 450 наиболее востребованных товаров и услуг. Это больше 67 тысяч ценовых котировок на какой-либо товар или услугу.
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