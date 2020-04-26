У отца Хабиба - пневмония. Он сдал анализ на коронавирус

Источник материала: Tut.by

Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, диагностировали пневмонию, сообщил комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов.



Фото: Reuters

— Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк.

Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга, и он снова придет в парк, — заявил Рабаданов.

Он также добавил, что Абдулманап сдал тест на коронавирус, результаты будут известны в самое ближайшее время.

Ранее Нурмагомедов-старший подтвердил, что лежит в больнице.