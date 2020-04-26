|
У отца Хабиба - пневмония. Он сдал анализ на коронавирус
26.04.2020 08:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, диагностировали пневмонию,
— Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк.
Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга, и он снова придет в парк, — заявил Рабаданов.
Он также добавил, что Абдулманап сдал тест на коронавирус, результаты будут известны в самое ближайшее время.
Ранее Нурмагомедов-старший подтвердил, что лежит в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Нурмагомедов-старший подтвердил, что лежит в больнице.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)