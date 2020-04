«Я верна себе и знаю свои приоритеты». Какая она - первая леди США, которой сегодня исполнилось 50

Источник материала: Tut.by

Одна из самых красивых, но самых не любимых публикой первых леди в мире. Не столько из-за того, кто она есть, сколько из-за одиозного супруга. Но ей все равно припоминают и приписывают все грехи мира: как снималась голой для мужских журналов, сколько денег потратила на свадьбу, какие импланты вставила в грудь. Не замечая порой за всей этой шелухой сильную и волевую женщину. Мелания Трамп сегодня отмечает свой 50-й — да-да! — день рождения.



Фото: Reuters

Мелания Кнаусс родилась в социалистической Югославии, в Ново-Месте (современная Словения). Семья была небогатой: отец дневал и ночевал в автомастерской, где ремонтировал подержанные машины, а мама тяжело трудилась на местной текстильной фабрике. Бедный район, застроенный многоэтажками, и вид из окна на дымящиеся фабричные трубы. Мелания мечтала вырваться отсюда и старалась хорошо учиться, чтобы поступить в институт.

После школы она отправляется в большой город и поступает на архитектурный факультет Люблянского университета. Однако мир так и не узнал архитектора Меланию Кнаусс. Уже на первом курсе она познакомилась с фэшн-фотографом Стане Ерко, который убедил ее отправиться в Милан или Париж и строить там карьеру модели.



Stane Jerko

Привлекательная от природы Мелания все равно чувствовала себя неуверенно в мире высокой моды, где все поголовно красотки. Скрепя сердце она легла под нож хирурга: подправила форму носа, увеличила губы и грудь. Медицинские манипуляции прошли более чем успешно: на девушку немедленно посыпались заказы на эротические фотосессии для популярного глянца, типа GQ или Maxim. В Сети до сих пор гуляют снимки, на которых Мелания «в чем мать родила». Но факт: именно после этих фото модель заметили и серьезные модные издания. Меланию стали приглашать на работу в Vogue, Harper’s Bazaar, In Style, Elle.

К концу 90-х Мелания прочно обосновывается в Нью-Йорке. Здесь она востребованная модель и начинающая актриса. Амбициозная словенка метит высоко. Но свой главный билет в успешное будущее она раздобудет не на актерских кастингах, а на вечеринке: в 1998 году Мелания знакомится с миллиардером Дональдом Трампом. Он был со спутницей — наследницей огромного косметического концерна, но буквально потерял голову, увидев красавицу мисс Кнаусс. Подошел попросить ее телефон — услышал отказ. «Лучше напишите мне свой», — сказала она.

«Если бы я дала ему свой телефон, то стала бы одной из тех женщин, кому он звонит. Не секрет, что у богатых людей несколько мобильных номеров, и то, какой из них он дает новой подруге, говорит о многом. Мне он тогда дал все свои номера».

Несколько лет отношений закончились свадьбой. На помолвку Дональд подарил ей кольцо с бриллиантом в 11 каратов за 1 200 000 долларов. А последовавшая за ней в январе 2005 года свадьба долго считалась самой дорогой в мире. Невеста явилась публике в платье от Кристиана Диора весом в 27 килограммов и стоимостью в $200 тыс. Джон Гальяно и его команда вручную расшили изделие ценными камнями и жемчужинами. Полутораметровый свадебный торт украшали три тысячи кондитерских роз.



Фото: Reuters

Одним из самых запомнившихся подарков от гостей стала песня The Lady and the Tramp, переделанная Beauty and the Beast из мультфильма «Красавица и Чудовище».

А в будущем году у пары родился сын — Бэррон Уильям Трамп. И Мелания наконец-то стала гражданкой США.



Дональд и Мелания Трамп. Фото: Reuters

Несколько лет Мелания посвятила воспитанию маленького сына и развитию собственного дела: она запустила линию ювелирных украшений собственного дизайна, а также занялась выпуском парфюмерии и косметики.

Жила обычной жизнью любимой жены миллиардера, пока ее супруг не решил баллотироваться на пост президента США. Конкуренты немедленно вытащили на свет божий все грязное белье семьи будущего главы государства. Больше всех, предсказуемо, досталось Мелании. На нее посыпались обвинения в «эскортной» работе до свадьбы с Дональдом, а после в Сети появились и «голые» фотографии.

«В Европе фотографии, подобные этим, считаются очень модными и очень распространены», — ответил за жену Дональд Трамп.

В благодарность Мелания заступилась за него, когда СМИ обнародовали старую аудиозапись, на которой Трамп крайне нелестно высказывался в адрес женщин.

«Эти комментарии неприемлемы и оскорбительны в первую очередь для меня. Это не характерно для человека, которого я знаю. У него сердце и ум лидера. Я надеюсь, что народ США примет извинения Дональда».



Фото: Reuters

Народ принял: по результатам выборов Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки, а Мелания — первой леди. Отныне внимание СМИ стало еще более пристальным. Счет скандальным публикациям шел на сотни. Масла в огонь подливал тот факт, что женщина не стала переезжать в Белый дом и осталась в своей нью-йоркской квартире.

«Писали, что я чувствую себя притесненной в браке, что я оторвана от семьи. А ведь я просто хотела, чтобы сын смог спокойно закончить учебный год». Спустя несколько месяцев после начала летних каникул семья воссоединилась в Вашингтоне. Но Мелания все равно «несчастлива», у нее «грустное лицо» — писали газеты.

Она действительно погрустнеет. Через полгода. Когда муж попадет в эпицентр сексуального скандала с порноактрисой Стефани Клиффорд. Дональд изменил ей в то время, когда она была беременна, а потом заплатил любовнице за молчание. Отныне (в том числе и на людях) она не позволяет супругу даже касаться ее руки.

Тем не менее лихо отбивает нападки оппонентов по поводу его скандальных политических решений. Во время начала «войны» Трампа с эмигрантами пресса напомнила Мелании, что она и сама была приезжей.

«Я не нарушала закон, когда иммигрировала в США. И у меня никогда не было в мыслях остаться здесь жить без документов», — возмутилась она.

Но в то же время поддержала матерей, которых разлучили с их детьми при незаконном пересечении границы: «Я видела, как родители расстаются с детьми, и для меня это было неприемлемо. Это разбивало мне сердце».

В противовес активности Дональда в твиттере, где он ежедневно транслирует свои мысли миллионам и нередко занимается травлей определенных личностей, Мелания запустила свою социальную программу для борьбы с кибербуллингом среди подростков.

«Я не всегда согласна с тем, что Дональд публикует. Но его действия — это его действия. И я всегда говорю ему об этом. И я знаю, что меня будут критиковать за то, что я занимаюсь проблемой кибербуллинга и открыто говорю об этом. Но это не помешает мне делать то, что я считаю правильным. Я могу сказать, что я — самый затравленный человек в мире. Одна из таких людей. Если вы посмотрите на то, как люди говорят обо мне. Знаете, иногда люди боятся сказать что-то в лицо и прячутся за своими клавиатурами. В этом и есть опасность. Поэтому я занимаюсь воспитанием правильной культуры поведения онлайн ради следующего поколения. Потому что далеко не у всех толстая кожа и не каждый сможет это выдержать. И это большая проблема — как в США, так и во всем мире».



Фото: Flotus

Постепенно отношения президентской четы налаживаются. Мелания простила неверного мужа и отказалась от идеи развода. Ведь скандал был бы неминуем и причинил бы немало страданий их сыну Бэррону. Этого любящая мать допустить не могла. И вот Дональд и Мелания вновь позируют объективам взявшись за руки. Но она по-прежнему четко отстаивает свою позицию, когда их взгляды расходятся по какому-то вопросу.



Фото: Reuters

Недавно Дональд Трамп заявил, что использование масок во время эпидемии коронавируса всего «лишь рекомендация», которой лично он не следует. В ответ супруга президента опубликовала в своем Instagram видеообращение к нации, в котором призвала всех надевать маски в обязательном порядке.

«Так как исследования распространения COVID-19 продолжаются, настоятельно советую вам носить защитные маски в местах, где меры дистанцирования невозможны».

Свой «полтинник» Мелания встречает во всеоружии: молодая и прекрасная. При росте 178 см ее вес составляет около 60 килограммов: первая леди большая поклонница фитнеса.

«Я мать. Жена. Дочь. Сестра. Друг. Первая леди США. Заботливая. Сочувствующая. Сильная. Независимая. Внимательная к деталям. Я верна себе. И хочу жить жизнью, наполненной смыслом. Это самое важное для меня. Я знаю свои приоритеты. Что хорошо для наших детей, для меня, для моего мужа. И это мой основной фокус».