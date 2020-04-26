ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона

26.04.2020 09:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс. 

Лигу на них представляют комиссионер Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос. 

Со стороны профсоюза участвуют руководитель Дон Фер, Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб. 

В процесс также вовлечен ряд игроков – Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси. По мере необходимости в переговорах участвуют и медицинские эксперты. 

Сообщается, что пока речь идет в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях.

Так, по-прежнему популярной остается идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Торонто и Коламбус называются среди главных кандидатов на это звание. 

Важным предметом для обсуждения остаются риски для игроков. По ряду данных, у людей с диабетом более вероятен тяжелый сценарий течения болезни в случае заражения коронавирусом. В НХЛ выступают несколько игроков с диабетом – Макс Доми («Монреаль»), Люк Канин («Миннесота»), Каапо Какко («Рейнджерс»).

Также в группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, как Брайан Бойл из «Флориды». 

Кроме того, обсуждению будут подлежать вопросы тестирования игроков на коронавирус и организация карантина в принимающих городах. 

Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Срок его возобновления пока неизвестен. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс.
 
Новости дня
Новости
 
«Я верна себе и знаю свои приоритеты». Какая она - первая леди США, которой сегодня исполнилось 50
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика