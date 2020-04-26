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НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона
26.04.2020 09:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лигу на них представляют комиссионер Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос.
Со стороны профсоюза участвуют руководитель Дон Фер, Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб.
В процесс также вовлечен ряд игроков –
Сообщается, что пока речь идет в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях.
Так, по-прежнему популярной остается идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Торонто и
Важным предметом для обсуждения остаются риски для игроков. По ряду данных, у людей с диабетом более вероятен тяжелый сценарий течения болезни в случае заражения коронавирусом. В НХЛ выступают несколько игроков с диабетом –
Также в группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, как Брайан Бойл из «Флориды».
Кроме того, обсуждению будут подлежать вопросы тестирования игроков на коронавирус и организация карантина в принимающих городах.
Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии
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НХЛ и Ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс.
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