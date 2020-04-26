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Лукашенко подписал указ о поддержке экономики

26.04.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Отсрочка по уплате налогов, возможность сменить систему налогообложения, мораторий на увеличение арендной платы предусматривает указ президента о поддержке экономики.

Указ №143 принят 24 апреля и подписан Александром Лукашенко.

Срок уплаты налогов

Согласно документу, местные власти могут менять для ИП срок уплаты сборов, налогов и пошлин, поступающих в бюджет. Индивидуальные предприниматели имеют право вносить налоги с отсрочкой и в рассрочку – равными долями каждый месяц в срок от 1 октября до 31 декабря 2020 года. При этом никаких процентов за рассрочку не начисляется.

Мееры касаются тех ИП, которые ведут экономическую деятельность, вид которой включен в перечень наиболее подверженных рискам в условиях нынешней эпидситуации. Список прилагается к указу.

Пользование рассрочкой возможно при условии, если предприниматели будут вносить текущие платежи по налогам и сборам в бюджет. При нарушении правил ИП утратит возможность пользования отсрочкой, а суммы будут взысканы на весь период с пеней.

Система налогообложения

При условии своевременной уплаты единого налога разрешается перейти на иной порядок налогообложения с 1 числа любого месяца, подав уведомление в местные налоговые органы (до 20 числа данного месяца).

При переходе на другую систему СН, предприниматель должен будет привести в соответствие декларации по единому налогу за отчетный период, в котором он решил изменить систему налогообложения.

В указе определен порядок процедуры зачета или возврата единого налога. Рекомендовано также уменьшать до 2 раз размеры ставок единого налога, применяющихся во 2 и 3 кварталах.

Ставки аренды

Согласно указу №143, в стране вводится мораторий на повышение базовой арендной величины и арендной платы за пользование недвижимым имуществом до 30 сентября 2020 года.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется давать арендаторам отсрочку по уплате аренды и уменьшать ее размер (соответствии с объемом их выручки).

Местные органы власти могут изменять срок уплаты аренды на земельные участки, принадлежащие государству. За аренду нужно платить с 1 апреля до 30 сентября, но субъекты хозяйствования могут рассчитывать на налоговый кредит по условиям рассрочки.

Ранее сообщалось, что Госкомимущество и Минфин Беларуси готовят документ, принятие которого принятие которого позволит предоставить отсрочку по уплате аренды для компаний, которые наиболее пострадали от связанной с коронавирусом снижением экономической активности.

 
 
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Отсрочка по уплате налогов, возможность сменить систему налогообложения, мораторий на увеличение арендной платы предусматривает указ президента о поддержке...
 
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