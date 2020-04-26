Борис Джонсон вернется к исполнению обязанностей 27 апреля после перенесенного COVID-19

Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Великобритании на данный момент восстанавливается после заражения коронавирусом. К работе он вернется уже завтра, 27 апреля. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства, передает агентство Reuters .

Как сообщает представитель Даунинг-стрит, у премьер-министра в пятницу состоялась встреча со своими советниками. «Джонсон получил самую последнюю информацию относительно прогресса, которого Великобритания достигла в борьбе против коронавируса», – приводит его слова Sky News. По информации источника, Джонсон ежедневно по видеосвязи общался с первым министром, главой МИД и Домиником Раабом, временно исполняющим его обязанности.

5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. В больнице премьер-министр Великобритании провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик отправился восстанавливать здоровье в загородную резиденцию Чекерс под Лондоном.

Фото: © EPA-EFE/WILL OLIVER

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