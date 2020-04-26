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"Пусть завидуют": тренер "Шахтера" рад, что чемпионат Беларуси продолжается в условиях пандемии коронавируса

26.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрий Вернидуб отметил, что ему нравится накал борьбы в турнире.

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал тот факт, что чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Специалиста цитирует Tribuna.com.

 "В Беларуси в этом году чемпионат шикарный. Смотрю, как играют другие команды, и не могу понять, что происходит и как. Это ж класс. Пишут, мол, нет футбола. Ну, ребята, вы посмотрите футбол. Я всегда удивлялся и мне нравился польский футбол, потому что в польском футболе чемпионат всегда до последнего тура, до последнего тура там решается первое, второе и третье место. А что, сейчас в Беларуси не то же самое? Вы посмотрите, какой накал, какая борьба. Это супер. Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем. И выбирают классных футболистов себе в чемпионаты. Та же Россия считает, что у них супер чемпионат. Надо показывать и продавать, пока есть такая возможность", - заявил Вернидуб. 

Команда украинского тренера в матче очередного тура обыграла брестское "Динамо" со счетом 2:0. Для команды Вернидуба эта победа стала второй в сезоне. "Шахтер" набрал 8 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. 
 
 
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