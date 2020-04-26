Когда начнется туристический сезон: информация от офисов по туризму

Греция





Карантин введен с 23 марта и пока действует до 27 апреля. Отели закрыты до 30 апреля. На время пасхальных праздников ограничительные меры усилены. Варианты поддержки турбизнеса активно обсуждаются и внедряются правительством. Запуск объектов промышленности ожидается постепенно с 10 мая. Полная стабилизация ситуации, по оптимистическому сценарию, прогнозируется на конец мая.





Кипр





Карантин объявлен до 30 апреля. Объектам турбизнеса правительство оказывает материальную поддержку, выделяются средства на оплату 60% заработной платы персонала. Дальнейшие меры поддержки – на стадии обсуждения. Открытие отелей ожидается не раньше 1 июня.





Хорватия





На Истрии высокий сезон начинается в июне. Отели пока наблюдают за ситуацией и в случае необходимости будут двигать даты начала работы. Обсуждается вариант частичного открытия гостиниц в рамках сетей. Городские отели Хорватии временно закрыты.





Черногория





Отели готовы открыться в любой момент, даже если сезон начнется позже обычного. В Черногории летний заработок обеспечивает население доходом на год, поэтому все надеются, что иностранные туристы прилетят.





Франция





В стране карантин до 11 мая. Многие отели приняли решение оставаться закрытыми до конца мая.





Постановление правительства Франции от 26 марта позволяет туроператорам и турагентствам выдавать сертификаты на равноценную услугу, которые будут действительны 18 месяцев. По истечении этого срока клиент может запросить возврат средств. Постановление действует по аннуляциям в период с 1 марта по 15 сентября.





Испания





В Испании до 26 апреля введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. На данный момент в стране около 5 млн безработных, и к концу месяца данный коэффициент может вырасти до 6 млн. Этот фактор будет влиять на принятие решения правительством по открытию границ при условии избежания новой волны распространения вируса.





Пока, по предварительным прогнозам, со второй половины июня туристический сектор начнет понемногу восстанавливаться. Однако звучат предложения закрыть страну для иностранцев до конца года.





Тунис





Улицы Туниса патрулируют роботы





В стране жесткий карантин действовал с 20 марта до 20 апреля. Однако премьер-министр Туниса Элиас Фах х продлил ограничения до 4 мая. После этого планируется постепенное возвращение к обычной социальной и экономической деятельности.





С 5 апреля три отеля в стране были переоборудованы в инфекционные больницы для обслуживания до 1500 пациентов с коронавирусом.





В Тунисе действует комендантский час с 18:00 до 6:00, а также ограничения на дневное передвижение граждан. За соблюдением карантина в Тунисе наблюдает армия, задействованы вертолеты. По данным властей, сотни человек были арестованы за нарушение дневных правил и около 1000 – за нарушение ночного комендантского часа. Запрещены массовые мероприятия, посещение мечетей, церквей, синагог, ограничена работа кафе и ресторанов, закрыты образовательные учреждения.





Таиланд, Пхукет





В стране введен комендантский час, закрыты въезды на курорты. В качестве превентивных мер с 10 по 30 апреля власти Пхукета прекратили работу аэропорта острова. Разрешен въезд иностранных дипломатов и консульского персонала и лиц, прибывающих по поручению правительства Королевства для борьбы с коронавирусом.





В стране до сих пор остаются самостоятельные туристы, которые вовремя не смогли вернуться на родину. Иностранцам, срок действия виз которых истек 26 марта 2020 года или позднее, будет предоставлено автоматическое продление визы до 30 апреля 2020 года.





Лето в Таиланде является низким сезоном, поэтому восстановление потока туристов ожидается к осени.





Вьетнам





В стране определен период самоизоляции до 30 апреля. Работа большинства отелей приостановлена до получения дальнейшего уведомления правительства Вьетнама. Но курортные гостиницы активно ведут переговоры с российскими туроператорами о сотрудничестве в зимнем сезоне – 2020/2021 и летом-2021.





Шри-Ланка





В стране подтверждено не так много случаев заболевания –не более 300 человек. Тем не менее установлен комендантский час. Временно прекращена выдача электронных виз, закрыт аэропорт Коломбо, из него выполняются только вывозные рейсы.





Отели закрыты в связи с отсутствием сезонного спроса.





Период с апреля по октябрь – низкий сезон вне зависимости от ситуации. В это время практически нет туристов. Поэтому туристов ждут к ноябрю, местный турбизнес рассчитывает, что фактор коронавируса к этому периоду будет уже несущественен.





Мальдивы





Поток туристов полностью остановлен, 27 марта Мальдивы закрыли выдачу туристических виз (когда возобновят – не сообщается), посещение локальных островов (где живет местное население) запрещено, передвижение между островами-курортами возможно только при оформлении специального разрешения. Его можно получить под целевые задачи трансфера туристов с закрывающегося острова-курорта на другой. Дата действия карантина – до 30 июня.





В период вынужденного простоя часть отелей занимается реновацией, некоторые распустили персонал и временно закрылись. Те гостиницы, которые продолжают работу и откуда можно организовать трансфер на скоростном катере до аэропорта (трансферы на гидросамолетах и внутренние перелеты остановлены), ориентируются на туристов, не имеющих возможности улететь из-за отмены авиасообщения.





Мальдивы рассчитывают на возобновление потока туристов только к началу июля.









Мальта





Все отели и аэропорт закрыты до конца мая, а все школы английского языка ушли на каникулы до конца июня. В авиакомпаниях всё еще продают билеты на июнь, а ряд отелей выпустили специальные предложения на этот месяц. Многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране, пока органам здравоохранения удается контролировать ситуацию.





Офис по туризму рекомендует туристам переносить даты поездок и отпусков на осень, с сентября по ноябрь 2020 года.





Индонезия





С 31 марта начали закрываться все общественные пляжи Бали на неопределенный срок до специального уведомления властей и религиозных общин, отвечающих за пляжи.





На данный момент около половины малых и средних отелей переходят в режим консервации как минимум до 31 мая, крупные сетевые отели продолжают работу, локализуя территорию одним корпусом с 5–10%-ной загрузкой.