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В Китае приступили ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса

26.04.2020 15:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае приступили ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса

В Китае начался второй этап клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на агентство Синьхуа сообщает БЕЛТА. 

Первый этап испытаний начался еще 12 апреля. За разработкой стоят сразу две организации –Уханьский институт вирусологии Китайской академии наук и Уханьский институт биологической продукции при государственной фармацевтической корпорации Sinopharm. 

В первом этапе испытаний приняла участие группа из 96 человек, принадлежащих к терм возрастным группам. Участники этой группы все еще находятся под наблюдением медиков, однако уже известно, что была подтверждена безопасность вакцины.

Второй этап клинических испытаний будет проходить в городе Цзяоцзо провинции Хэнань. Он будет сосредоточен на самой процедуре вакцинации. При этом вакцине еще предстоит третий этап испытаний. В целом на клинические испытания может потребоваться около года. 

В данный момент в Китае к клиническим испытаниям допущены три вакцины против COVID-19.


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В Китае начался второй этап клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на агентство Синьхуа сообщает БЕЛТА.  Первый этап испытаний...
 
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