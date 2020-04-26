В Китае приступили ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса

Источник материала: ОНТ

В Китае начался второй этап клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на агентство Синьхуа сообщает БЕЛТА.

Первый этап испытаний начался еще 12 апреля. За разработкой стоят сразу две организации –Уханьский институт вирусологии Китайской академии наук и Уханьский институт биологической продукции при государственной фармацевтической корпорации Sinopharm.

В первом этапе испытаний приняла участие группа из 96 человек, принадлежащих к терм возрастным группам. Участники этой группы все еще находятся под наблюдением медиков, однако уже известно, что была подтверждена безопасность вакцины.

Второй этап клинических испытаний будет проходить в городе Цзяоцзо провинции Хэнань. Он будет сосредоточен на самой процедуре вакцинации. При этом вакцине еще предстоит третий этап испытаний. В целом на клинические испытания может потребоваться около года.

В данный момент в Китае к клиническим испытаниям допущены три вакцины против COVID-19.





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