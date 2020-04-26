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В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая

26.04.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередной транш гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом прибыл в Беларусь из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиарейсом из Пекина в Минск доставлен медицинский груз весом почти 50 тонн. 

В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая

Безвозмездно белорусской стороне переданы реагенты для тестов на COVID-19, необходимые средства защиты: маски, перчатки, очки и респираторы, а также медикаменты. Лекарственные средства были выбраны в соответствии с запросами.

В Беларуси выздоровели 1695 заражённых коронавирусом

В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая

В частности, получено противовирусное средство «Фавипиравир», которое уже доказало свою эффективность в лечении коронавируса. Груз был собран белорусскими и китайскими организациями и предприятиями.

В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая

Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
По решению главы государства нами осуществлена доставка гуманитарного груза, собранного регионами-побратимами Китайской Народной Республики. В общей сложности здесь порядка 47 тонн, это 500 метров кубических груза.

«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая


Китай поддерживает нашу страну в борьбе с COVID-19 не в первый раз: на прошлой неделе Пекин направил в Беларусь груз весом более 30 тонн. Первая же партия помощи прибыла еще 1 апреля. 

Люди в материале: Анатолий Долголевец

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Очередной транш гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом прибыл в Беларусь из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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