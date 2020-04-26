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В Беларусь доставили почти 50 тонн гуманитарного груза из Китая
26.04.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередной транш гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом прибыл в Беларусь из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиарейсом из Пекина в Минск доставлен медицинский груз весом почти 50 тонн.
Безвозмездно белорусской стороне переданы реагенты для тестов на COVID-19, необходимые средства защиты: маски, перчатки, очки и респираторы, а также медикаменты. Лекарственные средства были выбраны в соответствии с запросами.
В частности, получено противовирусное средство «Фавипиравир», которое уже доказало свою эффективность в лечении коронавируса. Груз был собран белорусскими и китайскими организациями и предприятиями.
Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
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Новости Беларуси. Очередной транш гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом прибыл в Беларусь из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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