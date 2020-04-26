«Мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют». Лукашенко — про карантин и закрытие границ при COVID-19

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко в очередной раз высказался о ситуации с коронавирусом. Президент заявил, что им было принято решение «действовать сообразно обстановке». При этом, по его мнению, нет необходимости вводить карантин и закрывать границу, хотя «мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют». Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Наровлянском районе, передает телеграмм-канал «Пул первого». Напомним, 23 апреля президент заявил, что «в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса». По данным Минздрава, на 23 апреля умерли 58 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией (на 25-е число — 67).





Александр Лукашенко в Наровлянском районе. Фото пресс-службы президента

«Мною было принято решение — действовать сообразно обстановке. Надо изолировать — будем изолировать. Надо вводить карантин — будем вводить карантин. Надо комендантский час — введем комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает в спину. Давайте карантин! Лукашенко такой-сякой! Нет такой необходимости. Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы не закрыли страну, мы не остановили производства. На Пасху и я, и люди ходили в церковь. На Радоницу ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? Я только могу рекомендовать и просить: поберегите себя», — отметил президент.

Во время общения с жителями Наровлянского района затронул также вопрос будущего, когда завершится пандемия, сообщает пресс-служба президента. «Нам надо думать о том, что будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад», — сказал Александр Лукашенко.

Президент объяснил, почему принял решение не останавливать экономику. «Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется — тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать», — подчеркнул президент.

При этом Александр Лукашенко дал совет, что делать белорусам в случае заболевания.

«Заболел, начинается что-то там — немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию, и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя», — сказал президент.

Он подчеркнул, что это касается не только коронавируса , но и других болезней и призвал не поддаваться панике, которая порой только усугубляет течение болезни. «Переживем и это. Надо думать о будущем», — сказал Александр Лукашенко.

Что раньше говорил президент о ситуации с COVID-19

Александр Лукашенко неоднократно высказывался на тему карантина и самоизоляции при распространении коронавирусной инфекции. Приведем некоторые из его заявлений по этой теме.

Введение жесткого карантина и комендантского часа в Беларуси не улучшит ситуацию в стране, заявил президент 3 апреля во время поездки в Смолевичский район. «Вот нас завтра посадили в квартиры и закрыли. Семья по пять-семь человек, и кто-то один из них болен — мы его закрыли в квартиру со всеми. И что произошло? Коронавирус распространяется в течение нескольких часов среди всех. И если ты был один, ходил на воздухе, дышал, на ногах переносил коронавирус, ты завтра в этой затхлой квартире передашь этот вирус всей семье — именно к таким последствиям приведет карантин», — отмечал Александр Лукашенко.

Президент подчеркивал 3 апреля, что власти в Беларуси отказываются от массового карантина не потому, что, бравируя, оценивают ситуацию.

— Дело даже не в коронавирусе. Мы преодолеваем пик сезонных заболеваний (слава богу, что у нас падение смертности), и в это время надо поберечься, — сказал президент. — Все от жизни, а мы хотим загнать эту жизнь в какую-то клетку. Не получится, все это глупость. Почему это делают? Поговорим об этом позже.

7 апреля президент на совещании о поставках нефти в Беларусь заявил, что остро стоит вопрос продовольствия. «Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача № 1 — и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» — отмечал президент.

21 апреля во время рабочей поездки в Бобруйск президент заверил: если ситуация с коронавирусом обострится и будут необходимы меры по изоляции людей, отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты. Пока в этом нет необходимости.

23 апреля президент на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации заявил , что «в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса». «Не хочу повторяться, но подчеркну главное: в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса человека, — заявил президент, добавив, что у каждого умершего коронавирус «дополнялся длинным списком болезней». По данным Минздрава, на 23 апреля умерли 58 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией (на 25-е число — 67).