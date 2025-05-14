Как кофе на АЗС стал конкурентом топлива и почему его цена волнует всех

Источник материала: ProBusiness





Чашка кофе — это уже не просто утренний ритуал, а лакмусовая бумажка перемен на рынке и в бизнесе. Биржевые цены на зерно бьют исторические рекорды, а эксперты предрекают: уже в ближайшие месяцы 9−10 руб. за чашку капучино в кофейне станет нормой для белорусского рынка. Причин этому несколько: от неурожаев в Бразилии и Колумбии до спекуляций на бирже. Белорусские кофейни и обжарщики ощущают давление рынка: маржинальность снижается, а каждый скачок цен становится испытанием для бизнеса и кошельков кофеманов.

Как на вызовы рынка отвечает крупная белорусская сеть АЗС «А-100» ? Как удается сохранять вкус, внедрять новые технологии и предлагать клиентам выгодные решения, несмотря на турбулентность рынка? Ответы — в интервью с руководителем направления быстрого питания на АЗС «А-100» Вероникой Шклярик и одним из основателей проекта ROAST.BY Вячеславом Жаданом.





Кофейная экономика: из-за чего дорожает кофе и почему это важно даже для АЗС?

— Вячеслав, объясните пожалуйста, почему кофе дорожает? Какие факторы влияют на цену зерна?

— Из неочевидных факторов — рынок не успевает адаптироваться к изменениям спроса в мире. Например, раньше страны Азии не фигурировали среди основных потребителей кофе, считалось, что в большинстве из них еще слишком низкий уровень жизни. Но, допустим, в Таиланде сейчас средняя зарплата уже сравнима с белорусской, а кофейная культура развивается бешеными темпами, во многом благодаря влиянию Австралии, которая задает кофейные тренды для региона. А в Таиланде живет порядка 70 миллионов человек!

Сейчас азиатский регион формирует огромный спрос на кофе, и мировая индустрия просто не успевает за ним. Конечно, факторов, влияющих на цену кофе, гораздо больше. Погода — пожалуй, один из самых сильных драйверов. Плохая погода, засухи, заморозки — всё это влияет на объемы и качество урожая. Например, сейчас бразильский кофе очень дорогой, потому что там неурожай.





Помимо биржевых котировок есть еще так называемый внутренний дифференциал (наценка на сырье в зависимости от качества) — разница в цене кофе внутри страны. Он постоянно меняется. Есть и другие внутренние факторы: где-то вводят ограничения на экспорт, где-то случаются конфликты. Сейчас, например, нестабильная ситуация между Индией и Пакистаном, а ведь Индия — довольно крупный производитель кофе. Девальвация валюты, политические риски — все это отражается на стоимости.

Региональные предпочтения тоже играют роль. Например, в Беларуси индийский кофе выбирают нечасто. А вот Бразилия для нас — важный рынок, и если там неурожай, то это сразу сказывается на доступности и качестве сырья. Это мы и наблюдаем в 2025 году: привычный бразильский кофе стал сильно дороже.

Часто проблема даже не в цене: кофе иногда просто невозможно купить в нужном объёме. Или логистика будет настолько дорогой, что напиток будет «золотым». Бывает, что контейнер с кофе идет из Африки по полгода. Это добавляет неопределенности и, конечно, финансовой нагрузки на бизнес. Когда не знаешь, придет сырье через два месяца или через шесть — планировать становится практически невозможно.





— Вероника, как в сети АЗС «А-100» реагируют на рост цен на кофе?

— Себестоимость чашки кофе растет, и, как ни крути, бизнесу приходится реагировать: либо повышать цены, либо искать другие способы оптимизации. Если кто-то пока не поднял цену, то скорее всего, еще есть старые запасы или долгосрочные контракты. Кто-то пытается экономить, уменьшая объем порции. Но в итоге, все почувствуют это на себе — и мы в том числе. Так, мы впервые за два года были вынуждены поднять цены, сделали это в феврале. До этого держались изо всех сил. Но закупочные цены на сырье и упаковку существенно выросли за это время, и игнорировать их больше было нельзя. Тем не менее, даже сейчас чашка кофе у нас стоит дешевле, чем во многих местах по городу.





Если говорить про сеть АЗС «А-100», то для нас рост цен это серьезный вызов. Все-таки кофе — второй по популярности у покупателей продукт на АЗС, помимо топлива. И если цена на топливо у всех компаний в стране одинаковая, то кофе — это магнит, который привлекает клиентов дополнительно.

Среднестатистический клиент заезжает на заправку примерно раз в 8 дней. И если он однажды попробует у нас кофе и ему не понравится — второй попытки, скорее всего, не будет. Несколько лет назад мы начали сотрудничать с Roast.by, они обжаривают кофе специально для нас. И будем продолжать это партнерство, потому что ребята имеют серьезную экспертизу в обжарке на рынке Беларуси, и в ценностных подходах к кофе мы совпадаем.

Экономить на кофе мы точно не собираемся. Наоборот, продолжаем инвестировать: обновляем парк кофемашин, запускаем новый бленд, совершенствуем сервис. Этот сегмент для нас очень важен, и мы видим в нем большой потенциал для роста.









— Вячеслав, Вероника, какие тенденции вы видите сейчас на рынке кофе в Беларуси? Нет опасений, что подорожание сильно повлияет на спрос?

Вячеслав Жадан: — Мы в основном работаем с сегментом HoReCa, то есть с кофейнями. И видим, что всё зависит от бизнес-модели. Кто-то старается оптимизировать издержки, кто-то экспериментирует с порциями или сортами. Думаю, часть рынка начнет уходить в более бюджетный сегмент, где качество зерна будет попроще.

Но в среднем тенденция такая: покупатели готовы платить больше за любимый напиток, если уверены в его вкусе. Мы для себя решили делать ставку именно на качество, потому что видим: люди, для которых кофе стал настоящим ритуалом, готовы платить за хороший продукт.

В Беларуси уровень потребления кофе на душу населения все еще невысокий: мы отстаем от лидирующих стран примерно в 10 раз! И давайте будем честны: если посмотреть на средние цены по Минску, чашка кофе у нас стоит около 2 долларов. Это очень дешево по мировым меркам. Например, в аналогичной азиатской кофейне (в Китае, Индонезии или Таиланде) кофе обойдется минимум в два раза дороже.





Вероника Шклярик: — Кофе для многих стал настоящим утренним ритуалом, без которого сложно представить начало дня. Наши клиенты четко знают, сколько стоит их любимый напиток, примерно так же, как водитель всегда в курсе цены на литр бензина.

Честно говоря, мы пока не заметили, чтобы повышение цены существенно повлияло на спрос. Люди продолжают покупать кофе в том же объеме, что и раньше.

Думаю, чтобы случилось реальное снижение спроса, кофе должен подорожать еще на 30−40%. Пока такого не произошло, динамика продаж стабильная. Но, конечно, и нам, и покупателям важно понимать: мы живем в новой реальности, где кофе — это уже не просто приятная мелочь, а часть глобальных экономических процессов. Биржа диктует правила игры, и нам остается только принимать эти условия и искать возможности для развития даже в таких обстоятельствах.

Все понимают: сейчас дорожает все, и кофе — не исключение. И люди скорее сэкономят на чем-то другом, но кофе останется с ними как маленькая радость даже в непростые времена.









Вкус с бонусом: акции, игры и инновации для любителей кофе

— Вероника, в сети АЗС «А-100» много разных спецпредложений. Расскажите, как можно выпить кофе на ваших АЗС дешевле?

— Мы сейчас очень активно работаем с командой Roast.by, у нас плотная коммуникация и совместные проекты. Например, в мае у нас проходит кофейный тест из четырех уровней, где можно проверить свои знания о кофе: о помоле, обжарке, кофейных аксессуарах и так далее. Пройти тест можно на нашем сайте, в Instagram, по QR-коду на АЗС. За правильные ответы на каждом уровне мы дарим промокоды со скидками на кофе до 40%. Причем играть можно не один раз, а промокоды действуют и на кофе в сети АЗС «А-100», и на покупку зерна в интернет-магазине Roast.by. Чем сложнее уровень — тем больше скидка. Но акция действует только до конца мая, так что советую поторопиться!





Вторая важная новинка — это обновление нашей бонусной системы. Их активно используют в ритейле и на АЗС в США и Европе, потому что программы лояльности привлекают и «удерживают» клиентов. Для бизнеса выгодно сформировать привлекательную бонусную систему, чтобы сохранять интерес у покупателей. Мы в Беларуси пока только начинаем осваивать потенциал таких программ.

Нашим шагом в этом направлении стал запуск бонусной программы для кофеманов. Раньше баллы начислялись только за топливо, а теперь за каждую купленную чашку кофе клиент получает 3 балла, за каждую пятую — сразу 25 баллов. Баллы можно копить и обменивать на бесплатный кофе, другие товары/услуги или топливо на АЗС. Это действительно удобно, особенно для тех, кто заезжает к нам регулярно.

Кроме того, у нас есть абонементы на кофе — сертификаты на 10, 20 или 30 чашек со скидкой до 42%. Это отличный вариант для тех, кто часто бывает на наших заправках: купил абонемент — и пьешь кофе дешевле. Абонементы можно использовать в течение нескольких месяцев, так что это выгодно для постоянных гостей.





Плюс, мы регулярно снимаем ролики и рассказываем в соцсетях о наших новинках: о новом бленде (смеси кофе из зерен из разных стран — прим. ред.), о том, как мы его создавали, как обжаривается зерно и как оно попадает на АЗС. Мы хотим, чтобы люди видели, сколько труда и внимания мы вкладываем в кофе, и почему для нас так важно качество.

В целом, по кофе у нас каждый месяц появляются новые активности, и мы всегда стараемся придумать что-то интересное для наших клиентов.

— В этом году сеть АЗС «А-100» начала обновлять кофемашины на своих объектах. Это дополнительные расходы со стороны компании. Почему вы приняли такое решение?

Вероника Шклярик: — Наш кофейный партнер — компания Roast.by — рассказали нам об абсолютной технической новинке, швейцарских кофемашинах Eversys Legacy, которые варят кофе как бариста. Мы загорелись идеей привезти несколько экземпляров в Беларусь и с февраля начали тестировать их в деле. Наши клиенты теперь могут попробовать кофе, приготовленный на премиальном оборудовании, которое сочетает в себе удобство супер автоматических кофемашин и качество профессиональных рожковых.











Вячеслав Жадан: — Eversys Legacy способна повторить процесс приготовления кофе, как на классической рожковой машине, с которой обычно работает опытный бариста. Главное преимущество — автоматизация без потери качества. Если в кофейне бариста должен постоянно следить за помолом, влажностью, температурой, то здесь все делает умная техника. Слоган швейцарского производителя: «расшифровываем ДНК кофе».

Машина сама контролирует скорость пролива, подстраивается под изменения температуры и влажности в помещении, автоматически корректирует параметры, чтобы каждая чашка была идеальной.

Также у Eversys Legacy есть удаленное управление. Если вдруг что-то идет не так, специалисты Roast.by могут подключиться и быстро исправить, не дожидаясь выезда сервисной службы. Для нас это огромный плюс, ведь простой кофемашины на заправке означает потерю потенциальной выручки.





Вероника Шклярик: — Для нас главный плюс — это бесперебойная работа. Наши АЗС закрываются всего на 15 минут в сутки, поэтому кофемашина должна быть готова к работе в любое время дня и ночи. Eversys Legacy именно такая: она буквально просит, чтобы ей не мешали и позволяли работать так, как задумали швейцарские инженеры. Это очень удобно: техника надёжная, не требует постоянного вмешательства и справляется с большими потоками клиентов. Особенно важно, что машина быстрая. В пиковые часы — утром, в обед, вечером — когда на заправку заходит сразу много людей, она не тормозит процесс.

Да, это дорогое оборудование, но оно полностью себя оправдывает: стабильное качество, минимум человеческого фактора, возможность быстро реагировать на любые изменения. Для нас это инвестиция в довольного клиента, который возвращается за кофе снова и снова. И самое приятное — наши постоянные клиенты сразу заметили разницу. Многие, кто заезжает на АЗС на Боровой, отмечают: «У вас всё так изменилось, кофе стал еще вкуснее!» Это, пожалуй, лучшая награда за все наши усилия и инвестиции.





— Хотелось бы поговорить о вашем бленде кофе. Насколько я понимаю, он разработан специально для сети АЗС «А-100»? Расскажите, что в нем особенного?

Вероника Шклярик: — У нас действительно эксклюзивный бленд, который мы разрабатывали вместе с Roast.by. Это, можно сказать, настоящий симбиоз между ожиданиями наших клиентов и экспертизой обжарщиков. Сейчас у нас два основных бленда: один полностью из арабики (для тех, кто любит мягкий и насыщенный вкус), а второй — смесь арабики и робусты (для тех, кто предпочитает кофе покрепче и хочет взбодриться с утра).





Мы постоянно собираем обратную связь от клиентов. Люди любят новинки, и мы стараемся их радовать: если каждый день заезжаешь за кофе, хочется иногда попробовать что-то новое. Все пожелания передаем нашим партнерам, и дальше уже начинается настоящая кофейная магия. На производстве обжарщики экспериментируют, пробуют разные сочетания, чтобы получить тот самый вкус, который нравится нашим гостям.

Вячеслав Жадан: — Мы очень тщательно подходим к выбору зерна. Для нового бленда 70/30 мы используем премиальные зерна из Перу, Уганды и Вьетнама. Это свежая обжарка, которую делают локально — так мы сохраняем максимум вкуса и аромата. В результате получается напиток с ярким, насыщенным вкусом, где можно уловить нотки какао, орехов и сухофруктов. Такой кофе отлично подходит для тех, кто ценит глубину вкуса и любит открывать для себя новые оттенки в привычной чашке.

— Поговорим о ближайших планах А-100 в кофейном сегменте? На чём сейчас делаете акцент, какие новшества ждут клиентов?

Вероника Шклярик: — Сейчас наш основной вектор — это скорость и удобство для клиента. Мы продолжаем масштабное обновление станций, чтобы сделать их еще более комфортными. Это касается не только внешнего вида, но и функциональности.





Мы понимаем, что у части наших гостей время буквально на вес золота: человек заезжает утром, у него есть всего пара минут, а тут вдруг очередь — конечно, это раздражает.

Мы сами не любим ждать, поэтому активно работаем над тем, чтобы разделить потоки клиентов.

Для тех, кто хочет быстро взять кофе и уехать, мы внедряем отдельные кассы и автоматические кофемашины с функцией самостоятельной оплаты. А для тех, кто любит посидеть, позавтракать, поработать или пообщаться, остаётся привычная зона с обслуживанием и уютной атмосферой. Здесь мы предлагаем попробовать круассаны с сытными и сладкими начинками, а также различные десерты: торты, сметанники без сахара, пончики, орешки и трубочки со сгущенкой и т.п.









Что касается качества — здесь для нас никаких компромиссов. Мы продолжаем работать с профессиональными бариста, потому что видим: есть клиенты, для которых важно не только быстро, но и то, что кофе готовит человек, знающий твои предпочтения.

В ближайшее время будем поддерживать и трендовые новинки. Например, сейчас популярен такой продукт как матча, и мы расширили кофейное меню, чтобы радовать гостей чем-то новым. Планируем, что в ассортименте появятся дрип-пакеты кофе, которые можно будет взять собой и заварить самостоятельно, где удобно. Видим перспективу в этом сегменте, ведь в СНГ рынок дрип-пакетов растет в 2 раза ежегодно в последние несколько лет.

В целом, наш фокус — это скорость, удобство и неизменно высокое качество. Мы хотим, чтобы каждый клиент мог выбрать свой идеальный сценарий: быстро и удобно или неспешно и с удовольствием.