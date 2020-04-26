В Беларуси зафиксировали 10 463 случая коронавируса

Источник материала: Горецкий вестник

На 26 апреля в Беларуси зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщил Минздрав. За сутки прирост составил 873 человека.





Выздоровели и выписаны 1 695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 72 пациента.

Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147 525 тестов.