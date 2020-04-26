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В Беларуси зафиксировали 10 463 случая коронавируса

26.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На 26 апреля в Беларуси зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщил Минздрав. За сутки прирост составил 873 человека.

 

В Беларуси зафиксировали 10 463 случая коронавируса

 

Выздоровели и выписаны 1 695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.  Умерли 72 пациента.

Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147 525 тестов.

 


 
 
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  На 26 апреля в Беларуси зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщил Минздрав. За сутки прирост составил 873 человека.     Выздоровели и...
 
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