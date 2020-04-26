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Минздрав Беларуси объяснил затеянную БНТУ миграцию студентов

26.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав Беларуси подтвердил множественные случаи заражения коронавирусом студентами общежития №6 БНТУ в Минске. По неофициальным данным, только в субботу вечером из общежития №6 кареты скорой помощи увезли более 60 человек.





«Среди студентов Белорусского национального технического университета, проживающих в общежитии №6 БНТУ (адрес г. Минск, ул. Я. Коласа, 26) были зарегистрированы случаи инфекции COVID-19», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

Министерство также подтвердило принятое руководством этого вуза решение о переселении студентов из этого общежития в общежитие №17, объяснив перевод студентов тем, что в здании общежития №6 невозможно обеспечить условия для самоизоляции.

«В данном общежитии (№6), в связи с архитектурно-планировочными решениями (общие душевые, санитарные узлы, кухни), обеспечить полную самоизоляцию не представляется возможным. Руководством университета, совместно с представителями санэпидслужбы, принято решение о переводе студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие №17. Данное здание является общежитием блочного типа и проживание в нем позволит обеспечить условия для самоизоляции и минимизировать контакты. В случае, если у кого-то из проживающих проявятся клинические признаки COVID-19, студент будет госпитализирован в учреждение здравоохранения», - сообщил Минздрав РБ.

Проживавшим в общежитии №17 студентам руководство вуза гарантирует заселение в другие общежития.

«…студенты, которые ранее проживали в общежитии №17 - никто не останется без места проживания! Студенты могут обратиться в студенческий городок для предоставления мест в других общежитиях университета», - цитирует пресс-служба Минздрава сообщение руководства БНТУ для студентов общежития №17.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав Беларуси подтвердил множественные случаи заражения коронавирусом студентами общежития №6 БНТУ в Минске. По неофициальным данным, только в субботу...
 
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