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Власти Беларуси допускают смещение сроков вступительной кампании
26.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Белорусские власти рассматривают возможность смещения сроков вступительной кампании в связи с распространением в стране эпидемии коронавируса.
"…обсуждаем вопрос при необходимости возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но, во всяком случае, пока будем наблюдать за той ситуацией, которая разворачивается", - сказал министр образования Игорь Карпенко в эфире белорусского ТВ.
По его словам, в настоящий момент чиновники раздумывают, как обеспечить дистанцирование при проведении ЦТ.
"Усилим санитарную обработку помещений. Запускаем электронную регистрацию. Это упростит ситуацию: не нужно будет несколько раз ходить при записи на ЦТ", - сказал министр.
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Белорусские власти рассматривают возможность смещения сроков вступительной кампании в связи с распространением в стране эпидемии коронавируса.
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