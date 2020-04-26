Для минского священника с тяжелой формой COVID-19 ищут донора плазмы





Друзья и семья ищут донора плазмы для священника Свято-Петропавловского собора Геннадия Бутько, который с 14 апреля находится в 6-й Минской больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Для лечения необходимо переливание крови человека, который перенес COVID-19 и у которого были сформированы плазменные антитела к коронавирусу. Группа крови - 1-я положительная.





«Если вы перенесли COVID-19 и хотите сдать плазму, вы должны быть здоровы: у вас не должно быть никаких клинических симптомов и каких-либо лабораторных признаков коронавирусной инфекции в течение как минимум 15 дней. Также вы должны быть в возрасте от 18 до 60 лет, весом не менее 50 кг и соответствовать другим стандартным требованиям для доноров. Исследования использования реконвалесцентной плазмы для COVID-19 показывают, что это безопасная и эффективная терапия, снижающая продолжительность и тяжесть COVID-19 », - написала Наталья Васильевич в посте на Facebook.





Тем, кто желает стать донором и подходит для выполнения вышеуказанных требований, предлагается обратиться в регистратуру больницы: 8 (017) 2395913 или 8 (017) 2395914.





Как сообщалось ранее, антитела против вируса, которые образовались в крови доноров в результате инфекции, помогают справиться с болезнью тем, у кого она протекает в тяжелой форме.





Иерей Геннадий Бутько 1963 года рождения. На приходе отвечает за социальную работу.