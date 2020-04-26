ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Для минского священника с тяжелой формой COVID-19 ищут донора плазмы

26.04.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом в Фейсбук написала общественная активистка Наталья Василевич.




Друзья и семья ищут донора плазмы для священника Свято-Петропавловского собора Геннадия Бутько, который с 14 апреля находится в 6-й Минской больнице на аппарате искусственной вентиляции легких.  Для лечения необходимо переливание крови человека, который перенес COVID-19 и у которого были сформированы плазменные антитела к коронавирусу. Группа крови - 1-я положительная.

«Если вы перенесли COVID-19 и хотите сдать плазму, вы должны быть здоровы: у вас не должно быть никаких клинических симптомов и каких-либо лабораторных признаков коронавирусной инфекции в течение как минимум 15 дней. Также вы должны быть в возрасте от 18 до 60 лет, весом не менее 50 кг и соответствовать другим стандартным требованиям для доноров. Исследования использования реконвалесцентной плазмы для COVID-19 показывают, что это безопасная и эффективная терапия, снижающая продолжительность и тяжесть COVID-19 », - написала Наталья Васильевич в посте на Facebook.

Тем, кто желает стать донором и подходит для выполнения вышеуказанных требований, предлагается обратиться в регистратуру больницы: 8 (017) 2395913 или 8 (017) 2395914.

Как сообщалось ранее, антитела против вируса, которые образовались в крови доноров в результате инфекции, помогают справиться с болезнью тем, у кого она протекает в тяжелой форме.

Иерей Геннадий Бутько 1963 года рождения. На приходе отвечает за социальную работу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом в Фейсбук написала общественная активистка Наталья Василевич.
 
Новости дня
Новости
 
Минздрав Беларуси объяснил затеянную БНТУ миграцию студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика