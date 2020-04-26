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Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета
26.04.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В центре агрогородка, возле местного Дома культуры к 34-й годовщине аварии на ЧАЭС открыли памятник. Изображение трех домов – это символ трех отселенных деревень Наровлянского сельсовета. Жители их были переселены в другие регионы. Александр Лукашенко к новому памятнику возложил цветы.
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Новости Беларуси. 26 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Наровлянский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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