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Ответственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача - четыре важнейшие позиции, отмеченные Главой государства на совещании в четверг

26.04.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Ответственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача. Четыре важнейшие позиции, отмеченные Главой государства на совещании в четверг, и это фактически формула успеха власти. В центре внимания - интересы людей и устойчивость экономики. На этот разговор собралось фактически все руководство страны, чтобы в таком широком составе пройти по самым болевым точкам нынешней ситуации. Если коротко по тезисам, то прозвучало следующее: бороться Беларусь будет за каждого пациента; те, кто поправился, - наш золотой фонд и надежда на выздоровление остальных; экономика должна прибавлять, а поддержка будет точечной. 

Подробнее остановимся на экономическом аспекте. Понятно, что вся вертикаль власти сейчас помогает медицине: у каждого свой фронт работы, но хватает и других хлопот. Главное не впадать в панику и не парализовать экономику. В Беларуси привычный уклад жизни не меняли: не останавливали работу предприятий, не объявляли карантин, идут активные работы в поле. Все это сделано для того, чтобы в первую очередь минимизировать потери: накормить людей, сохранить трудовые коллективы и параллельно выстроить четкую систему в борьбе против коронавируса. Причем, сейчас такую модель пытаются заимствовать некоторые наши соседи и партнеры. Идет разговор, как будем жить в эпоху постпандемии.

Даже в этих непростых условиях Беларусь подключила все внутренние резервы и дала людям работу. Правда, темп роста ВВП по первому кварталу  не дотянул на процент от прогноза, и работать над этим тоже надо. Но ключевым отраслям удалось даже прибавить. Это строительство, IT, деревообработка, пищевая промышленность и фармацевтика. Мобилизация всех структур и ресурсов позволит обеспечить устойчивую работу экономики.


Наиболее пострадавшие от мировой эпидемиологической ситуации отрасли поддержат


Конкретные меры определены указом Президента. Среди ключевых решений - арендные каникулы, рассрочки и отсрочки по кредитам. ИП разрешат пересчитать единый налог, если они не работали. Местные власти могут снижать налоги на имущество. В указе отдельно прописаны и меры социальной поддержки. Родители могут рассчитывать на пособие, если они присматривают за ребенком до 10 лет - контактом первого или второго уровней. Предусмотрены и другие меры для устойчивой работы экономики и сохранения рабочих мест. 

 
 
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Ответственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача. Четыре важнейшие позиции, отмеченные Главой государства на совещании в четверг, и это фактически...
 
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