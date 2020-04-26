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Ответственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача - четыре важнейшие позиции, отмеченные Главой государства на совещании в четверг
26.04.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОтветственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача. Четыре важнейшие позиции,
Подробнее остановимся на экономическом аспекте. Понятно, что вся вертикаль власти сейчас помогает медицине: у каждого свой фронт работы, но хватает и других хлопот. Главное не впадать в панику и не парализовать экономику. В Беларуси привычный уклад жизни не меняли: не останавливали работу предприятий, не объявляли карантин, идут активные работы в поле. Все это сделано для того, чтобы в первую очередь минимизировать потери: накормить людей, сохранить трудовые коллективы и параллельно выстроить четкую систему в борьбе против коронавируса. Причем, сейчас такую модель пытаются заимствовать некоторые наши соседи и партнеры. Идет разговор, как будем жить в эпоху постпандемии.
Даже в этих непростых условиях Беларусь подключила все внутренние резервы и дала людям работу. Правда, темп роста ВВП по первому кварталу не дотянул на процент от прогноза, и работать над этим тоже надо. Но ключевым отраслям удалось даже прибавить. Это строительство, IT, деревообработка, пищевая промышленность и фармацевтика. Мобилизация всех структур и ресурсов позволит обеспечить устойчивую работу экономики.
Наиболее пострадавшие от мировой эпидемиологической ситуации отрасли поддержат
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Ответственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача - четыре важнейшие позиции, отмеченные Главой государства на совещании в четверг
Ответственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача. Четыре важнейшие позиции, отмеченные Главой государства на совещании в четверг, и это фактически...
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