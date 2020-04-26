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Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник о том, какой путь из карантина ищет Украина

26.04.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Наши соседи украинцы подошли к борьбе с коронавирусом через самую жесткую меру - карантин. Примерно месяц Киев находится в осадном положении: штрафы, тотальная самоизоляция и ущерб для экономики. МВФ обещает стране падение ВВП на 7-8%. Верховная рада считает до пяти пунктов. А вот работы могут не досчитаться до двух миллионов человек.  Самое время обратиться к кошельку страны - олигархам. Но и их карманы из-за коронавируса опустели на треть, а то и наполовину. Как быть? И какой Украина ищет путь из карантина? "Главный эфир" спросил у Руслана Бортника - директора украинского Института анализа и менеджмента политики (видео).

 
 
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Наши соседи украинцы подошли к борьбе с коронавирусом через самую жесткую меру - карантин. Примерно месяц Киев находится в осадном положении: штрафы, тотальная...
 
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