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Гитанас Науседа о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «У меня нет оснований не верить статистике»
26.04.2020 23:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В нашей культуре – помогать. Даже несмотря на не всегда справедливое к себе отношение. Впрочем, отношение тоже меняется, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Гитанаса Науседы – по инициативе литовской стороны.
Гитанас Науседа, президент Литвы:
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Новости Беларуси. В нашей культуре – помогать. Даже несмотря на не всегда справедливое к себе отношение. Впрочем, отношение тоже меняется, сообщили в программе...
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