﻿ Тренер «Витебска» - о футболисте, который пока на карантине. Ему не могут сделать тест на COVID-19. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тренер «Витебска» - о футболисте, который пока на карантине. Ему не могут сделать тест на COVID-19

27.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал о ситуации с полузащитником Александром Ксенофонтовым, который был взят в аренду у столичного «Динамо» еще в феврале, но за новую команду пока так и не сыграл. Слова тренера передает корреспондент «Прессбола», они были сказаны на пресс-конференции после матча с «Ислочью». Игра закончилась победой «волков» со счетом 2:0.


Александр Ксенофонтов справа, после подписания документов с ФК «Витебск». Фото: ФК «Витебск»

— Вы брали Александра Ксенофонтова в аренду у минского «Динамо», но я ни разу не видел его на поле. Что происходит и как у него дела?

— Он приболел. Мы его изолировали от команды еще полтора месяца назад и с тех пор он был на карантине. Может мы немного перестраховываемся. Что это было у него?

Очень похоже на ангину. Но мы на всякий случай его изолировали. Уже очень давно. Похожих случаев у нас в команде не появилось за полтора месяца. Он уже выздоровел, но мы очень аккуратно и осторожно к этому подходим.

Поэтому ждем, пока все у него будет совсем-совсем хорошо. С одной стороны и ему надо быть здоровым, чтобы тренироваться, а с другой стороны мы несем ответственность перед футбольным сообществом.

— Он не сдавал тест на коронавирус?

— Он лечился в Минске и все необходимые мероприятия были проведены. Кроме как на коронавирус. Тогда, полтора месяца назад не делали, а сейчас он уже жив-здоров.

Пытаемся его протестировать, но у нас без веских причин, сами понимаете… наверное, не хватает в достаточном количестве этих тестов, чтобы проверить, чем болел.

Но по симптомам не похоже на коронавирус, похоже на обычную ангину.

Партнер проекта:


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Ясинский рассказал о ситуации вокруг полузащитника Александра Ксенофонтова, который был взят в аренду у столичного «Динамо» еще в феврале, но за новую...
 
Новости дня
Новости
 
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник о том, какой путь из карантина ищет Украина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика