Тренер «Витебска» - о футболисте, который пока на карантине. Ему не могут сделать тест на COVID-19

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал о ситуации с полузащитником Александром Ксенофонтовым, который был взят в аренду у столичного «Динамо» еще в феврале, но за новую команду пока так и не сыграл. Слова тренера передает корреспондент «Прессбола» , они были сказаны на пресс-конференции после матча с «Ислочью». Игра закончилась победой «волков» со счетом 2:0.



Александр Ксенофонтов справа, после подписания документов с ФК «Витебск». Фото: ФК «Витебск»

— Вы брали Александра Ксенофонтова в аренду у минского «Динамо», но я ни разу не видел его на поле. Что происходит и как у него дела?

— Он приболел. Мы его изолировали от команды еще полтора месяца назад и с тех пор он был на карантине. Может мы немного перестраховываемся. Что это было у него?

Очень похоже на ангину. Но мы на всякий случай его изолировали. Уже очень давно. Похожих случаев у нас в команде не появилось за полтора месяца. Он уже выздоровел, но мы очень аккуратно и осторожно к этому подходим.

Поэтому ждем, пока все у него будет совсем-совсем хорошо. С одной стороны и ему надо быть здоровым, чтобы тренироваться, а с другой стороны мы несем ответственность перед футбольным сообществом.

— Он не сдавал тест на коронавирус?

— Он лечился в Минске и все необходимые мероприятия были проведены. Кроме как на коронавирус. Тогда, полтора месяца назад не делали, а сейчас он уже жив-здоров.

Пытаемся его протестировать, но у нас без веских причин, сами понимаете… наверное, не хватает в достаточном количестве этих тестов, чтобы проверить, чем болел.

Но по симптомам не похоже на коронавирус, похоже на обычную ангину.

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