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Тренер «Витебска» - о футболисте, который пока на карантине. Ему не могут сделать тест на COVID-19
27.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский рассказал о ситуации с полузащитником Александром Ксенофонтовым, который был взят в аренду у столичного «Динамо» еще в феврале, но за новую команду пока так и не сыграл. Слова тренера передает
— Вы брали Александра Ксенофонтова в аренду у минского «Динамо», но я ни разу не видел его на поле. Что происходит и как у него дела?
— Он приболел. Мы его изолировали от команды еще полтора месяца назад и с тех пор он был на карантине. Может мы немного перестраховываемся. Что это было у него?
Очень похоже на ангину. Но мы на всякий случай его изолировали. Уже очень давно. Похожих случаев у нас в команде не появилось за полтора месяца. Он уже выздоровел, но мы очень аккуратно и осторожно к этому подходим.
Поэтому ждем, пока все у него будет совсем-совсем хорошо. С одной стороны и ему надо быть здоровым, чтобы тренироваться, а с другой стороны мы несем ответственность перед футбольным сообществом.
— Он не сдавал тест на коронавирус?
— Он лечился в Минске и все необходимые мероприятия были проведены. Кроме как на коронавирус. Тогда, полтора месяца назад не делали, а сейчас он уже жив-здоров.
Пытаемся его протестировать, но у нас без веских причин, сами понимаете… наверное, не хватает в достаточном количестве этих тестов, чтобы проверить, чем болел.
Но по симптомам не похоже на коронавирус, похоже на обычную ангину.
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Сергей Ясинский рассказал о ситуации вокруг полузащитника Александра Ксенофонтова, который был взят в аренду у столичного «Динамо» еще в феврале, но за новую...
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