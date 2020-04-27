«Почему я должен бояться?» Фельдшер скорой из Минска ведет TikTok и честно говорит о работе

Источник материала: Tut.by

Федор Неверов — пользователь TikTok, у которого всего тысяча подписчиков. Почему тогда мы решили написать о нем? На самом деле мужчину зовут Николай, и он работает фельдшером на скорой помощи в Минске. А еще — разбивает все стереотипы о том, что TikTok — для школьников. Нашему собеседнику, как он сам говорит, «всего лишь» 47. Он не боится прямо высказываться о небольшой зарплате медиков, опасностях работы на скорой и (внезапно) о провалах хоккейного «Динамо».

Аня ПероваЖурналист TUT.BY

Откуда взялся «Неверов» и что есть в его блоге

Николай — человек многогранный. На скорой работает, потому что это хобби, а псевдоним появился вовсе не для TikTok. Лет двадцать назад Николай вел передачу на радио — для нее и придумалось. Зарабатывает наш собеседник тоже не на скорой, это хобби:

— Мне нравится эта работа, она моя любимая. Денег здесь много не заработаешь, но мне и не надо: я работаю всего лишь на ставку. Это 160 часов в месяц, максимум — 180. Медицина — моя первая специальность, полученная еще до срочной службы в рядах советской армии. Поступал втихаря от родителей: они тоже связаны с этой сферой и не хотели, чтобы я шел по их пути. Потом хотел пойти в Военную медицинскую академию в Ленинграде, но не поступил и подал документы в Военно-морское училище на инженерный факультет, — вспоминает герой. — Уже после было немного Чечни, где тоже медицина шла рядом. Вернувшись в Беларусь, занялся бизнесом, а параллельно работал на скорой. Позже окончил в Москве факультет семейной психологии, а в прошлом году — юридический факультет, но все это время тоже работал на скорой.

После вопроса, почему он все-таки выбрал TikTok для блоггинга, Николай смеется:

— Не знаю почему. Может быть, потому что в этой соцсети все «экспресс»? Там нужно суть видео изложить за минуту, и за это время успеть раскрыть вопрос. Зацепила краткость.

Видео к себе на страницу Николай начал добавлять еще в ноябре — тогда о COVID-19 никто не и не знал. О чем тогда постил блогер? Вовсе не о работе, а о кулинарии. Первый пост, например, посвящен разделыванию индейки, дальше были пицца от сына и «сочное мяско на гриле». Дальше, как признается Николай, блог будет развиваться скорее в этом направлении. Кроме кулинарии и работы фельдшером, в блоге есть еще кое-что — хоккей.

— Да, хоккей я люблю! Топлю за «Динамо», несмотря на то, что они такие у нас криворукие. Скорее всего, хоккеисты просто играют «телехановскими» клюшками, — шутит собеседник. — Поэтому и не выигрывают. Как только перешли на эти клюшки — стала игра плохая. Ну, или просто лед очень скользкий.

«Чем мы хуже тех обоср… ных коров?»

К концу марта в блоге фельдшера появился первый пост о работе на скорой. И хоккей, и кулинария сразу исчезли. Но вовсе не из-за того, что на коронавирусе можно «похайпить».

— Началось все с фото (мы показали его выше. — Прим. TUT.BY), где написано «друзья, оставайтесь дома, я заступаю на работу, чтобы в любую нужную минуту прибыть к вам». Можно сказать, это было такое маленькое обращение, — говорит Николай. — А потом уже мы завезли первую пациентку. Это было воскресное раннее утро, тишина, спокойствие — так и получилось видео.

Позже мужчина стал выкладывать посты через каждые 2−3 дня. Все ролики сняты во время смен. Второе видео — снова о том, что нужно сидеть дома. Как признается Николай, тогда смена не задалась: возили много людей, в том числе своих коллег.

— Раздражало то, что люди просто не понимали, что сейчас не надо ходить в бары, на вечеринки… Я сказал об этом — и ролик разлетелся везде, в том числе в Instagram. Мне даже писали старые знакомые из Казахстана, Узбекистана, России, Украины и спрашивали, не я ли это, — рассказывает работник скорой.

Но наш собеседник удивляет не этим, а смелыми высказываниями. Николай снимает ролик , где говорит: «Может, хоть сейчас правительство поймет, что работа медиков не соответствует той оплате, которую нам выделяет государство. По сравнению с теми же футболистами и хоккеистами…»

— А почему я должен бояться за то, что мою специальность просто втаптывают в грязь? — спрашивает он. — Нет, я не боюсь.

— То есть вы сами никак не цензурируете свои видео?

— Ну, я могу говорить еще жестче. Но не вижу, что я сказал что-то неправильное. На самом деле наша зарплата просто ни о чем. Фельдшер скорой помощи зарабатывает чуть меньше 400 долларов на ставку, как здесь еще говорить? Как правило, на этой должности работают 30-летние. Это мальчишки и девчонки, которые имеют семью. А может быть, даже еще не имеют, потому что работают на 1,75 ставки сутки через сутки. Некоторые из них — иногородние, у которых нет своего жилья или общежития. Почему я должен скрывать этот наболевший для всех вопрос?

Николай подчеркивает: он не считает, что называть проблему вслух — зазорно. Точно так же люди обсуждают футболистов, только уже почему они получают такие большие деньги:

— У нас фермы страдают, и коровы, извините, в д… ме — и мы говорим об этом. Так чем мы хуже этих коров, которые требуют ухода? Это реалии.

«Александр Григорьевич прав: 99% умирает не от вируса»

Мы попросили Николая прокомментировать, действительно ли водители скорой сегодня ездят без защитных средств . Сейчас наш собеседник уже вторую неделю находится в отпуске — занимается цветами, садом и огородом. «Дом требует присутствия», — говорит он. И подчеркивает: то, что расскажет дальше, относится ко времени, когда он выходил на работу. То есть к концу марта и началу апреля.

— Водители на то время не были защищены вообще никак. Есть много роликов, как в машину грузят пациента в капсуле, стоит одетая бригада, а водитель только в перчатках. Хотя он — тоже член команды, — считает фельдшер. — Мне жалко таких ребят. Они страдают, безусловно.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Николай замечает, что водители не относятся к учреждениям здравоохранения. Транспорт, на котором ездит бригада скорой, и водитель предоставляются для скорой помощи сторонней организацией.

— Что касается укомплектованности скорой помощи, говорилось так: «Мы даем вам то, что можем дать», — добавляет собеседник. — И мы выезжали на визиты, связанные с

коронавирусом, подготовленные. Только то, что на другом визите можно было «словить» не то, что надо, никто не додумывал. Мной и еще несколькими коллегами была проделана большая дополнительная работа, чтобы обеспечить закупку средств защиты за счет волонтеров, спонсоров и даже собственных средств.

При этом Николай не думает, что сейчас какая-то особо опасная ситуация для сотрудников скорой помощи:

— На работе мы контактируем со всеми. У нас любой — потенциально опасный пациент. Это и ВИЧ, и гепатиты, и все, что хотите. Я всегда могу принести что угодно: от простого гриппа до этого COVID-19. Понятно, что защита есть: личные вещи мы на визиты не надеваем, пользуемся душем и дезинфекцией на работе. Но члены наших семей прекрасно понимают, где мы работаем. Точно так же, как и семьи пожарных и сотрудников МВД понимают, где они служат.

— Вы говорили в видео, что не показываете больных коронавирусом не только по этическим соображениям (это понятно), но и «чтобы не пугать людей». Разве полностью экипированный медик с пластиковыми очками и маской не может не пугать?

— Не может, вопросов нет. Но иначе никак человеку не расскажешь о ситуации. Это, знаете, такая грань между зрителем и неизведанным. Если бы я сидел в обычной униформе и говорил «бойтесь», никто бы не послушал. Хотя и так сейчас немногие верят в опасность. Проблема заключается в том, что надо народу донести, что определенный риск есть.

То, что Александр Григорьевич сказал , что от вируса никто не умер — ну… Наверное, это правда — на 99%. От вируса не умирают, умирают от осложнений, вызванных вирусом. Любой специалист скажет: чтобы умереть именно от вируса, надо иметь сильно ослабленный организм.

Просто берегите себя — заботьтесь о своей безопасности и безопасности близких. Если это делать, то потом будет меньше неожиданных проблем. И когда я говорю безопасность, имею в виду не только здоровье, но и юридическую защиту, например.

Хочу еще сказать большое спасибо тем людям, которые не жалея своего времени, сил, средств, помогают медикам. Без их помощи было бы сложно.