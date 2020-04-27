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Доктор Комаровский назвал опасные места в период коронавируса
27.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Палата интенсивной терапии может быть самым опасным местом в период коронавируса. Об этом
Эксперт уточнил, что вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов, которые проникли в организм. По его словам, наибольший риск – у людей, которые находятся рядом с зараженными, а также в небольших и плохо проветриваемых помещениях.
Также, по словам Комаровского, инфекция распространяется на большие расстояния, если выдыхаемый инфицированным воздух смешивается с газами или аэрозолями.
Таким образом, как отметил Комаровский, больничные палаты возглавляют список мест, где существует максимальна вероятность получить высокую дозу инфекции.
В список небезопасных мест Комаровский также включил церкви, тюрьмы и метро.
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Палата интенсивной терапии может быть самым опасным местом в период коронавируса. Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Эксперт...
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