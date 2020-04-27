Доктор Комаровский назвал опасные места в период коронавируса

Источник материала: ОНТ

Палата интенсивной терапии может быть самым опасным местом в период коронавируса. Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

Эксперт уточнил, что вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов, которые проникли в организм. По его словам, наибольший риск – у людей, которые находятся рядом с зараженными, а также в небольших и плохо проветриваемых помещениях.

Также, по словам Комаровского, инфекция распространяется на большие расстояния, если выдыхаемый инфицированным воздух смешивается с газами или аэрозолями.

Таким образом, как отметил Комаровский, больничные палаты возглавляют список мест, где существует максимальна вероятность получить высокую дозу инфекции.

В список небезопасных мест Комаровский также включил церкви, тюрьмы и метро.

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