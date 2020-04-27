ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Доктор Комаровский назвал опасные места в период коронавируса

27.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Доктор Комаровский назвал опасные места в период коронавируса

Палата интенсивной терапии может быть самым опасным местом в период коронавируса. Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

Эксперт уточнил, что вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов, которые проникли в организм. По его словам, наибольший риск – у людей, которые находятся рядом с зараженными, а также в небольших и плохо проветриваемых помещениях.

Также, по словам Комаровского, инфекция распространяется на большие расстояния, если выдыхаемый инфицированным воздух смешивается с газами или аэрозолями.

Таким образом, как отметил Комаровский, больничные палаты возглавляют список мест, где существует максимальна вероятность получить высокую дозу инфекции.

В список небезопасных мест Комаровский также включил церкви, тюрьмы и метро.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата интенсивной терапии может быть самым опасным местом в период коронавируса. Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Эксперт...
 
Новости дня
Новости
 
«Почему я должен бояться?» Фельдшер скорой из Минска ведет TikTok и честно говорит о работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика