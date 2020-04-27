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Британский премьер Борис Джонсон выступил с первым обращением после выздоровления от COVID-19
27.04.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые после выздоровления от COVID-19 обратился к нации,
В своем заявлении политик заверил британцев, что страна делает успехи в борьбе с коронавирусом и пообещал обнародовать план по выходу из карантина в ближайшие дни.
По данным источника, Джонсон уточнил: как только ситуация окажется под контролем, строгие ограничительные меры можно будет ослабить, правительство сообщит детали в ближайшие дни и расскажет, как будут запускать экономику Великобритании после ее остановки на фоне коронавируса.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые после выздоровления от COVID-19 обратился к нации, пишет Daily Mail. В своем заявлении политик заверил британцев, что...
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