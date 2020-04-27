Названа дата окончания пандемии в мире и в Беларуси

Ученые из Сингапура предполагают, что вспышка коронавируса в мире завершится к декабрю 2020 года.

Об этом сказано в исследовании Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD).

По мнению экспертов, в Беларуси пандемия закончится 14 августа, после этого новых заражений не будет. Утверждения ученых основаны на статистике распространения заболевания в нашей стране. Пик пандемии приходится на ближайшие месяцы – с 29 апреля по 4 июня, когда будут выявлены 97% от общего числа инфицированных. К 16 июня – 99%.

По данным аналитиков, окончание пандемии в Латвии придется на 13 июня.

Австрия освободится от коронавируса 14 июня

Эстония – 27 июня

Литва – 2 июля

Греция – 13 июля

Россия – 20 июля

Украина – 28 июля

Германия – 1 августа

Франция – 5 августа

Испания – 7 августа

Британия – 14 августа

Польша – 19 августа

Италия – 25 августа

США – 27 августа.

Во всем мире ученые ожидают окончание пандемии 9 декабря.

В то же время, белорусский ученый член-корреспондент НАН, доктор физико-математических наук Павел Гринчук сделал свой прогноз по заболеваемости коронавирусом в Беларуси.

Согласно его исследованиям, пик пандемии в стране придется на ближайшую неделю: с 27 апреля по 4 мая, пишет kp.by .

Препринт, то есть, еще не прошедшая рецензирование работа опубликована на сайте preprints.ru.

Ученый полагает, что эпидемия после этого пойдет на спад, но будет длиться еще до конца июля, когда число заражений составит 100 человек в день. Динамику заболеваемости он сравнивает с позициями в других странах и отмечает схожесть.

Всего в Беларуси выявят около 38-40 тысяч инфицированных коронавирусом - к октябрю 2020 года.

Гринчук надеется, что его прогноз даст дополнительную информацию анализа ситуации и принятия решений для специалистов-эпидемиологов.