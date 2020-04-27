|
Майские праздники россияне проведут на карантине. Режим ограничений намерены продлить
27.04.2020 17:42 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предложения по продлению режима ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса, являются справедливыми, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», — сказала Попова в интервью телеканалу
Глава Роспотребнадзора пояснила, что сейчас россияне находятся в «режиме разобщения» уже два инкубационных периода, примерно 28−30 дней. Однако для того, чтобы закрепить наблюдаемый результат, когда темпы прироста заболевших значительно замедлились, требуется еще один, третий, инкубационный период.
Попова подчеркнула, что взрывного роста новых случаев инфицирования в России не наблюдается. «Снижение — это значит каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот чтобы ее преломить, нам нужно еще время», — отметила она.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложения по продлению режима ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса, являются справедливыми, сообщила в понедельник глава...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)