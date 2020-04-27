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Майские праздники россияне проведут на карантине. Режим ограничений намерены продлить

27.04.2020 17:42 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предложения по продлению режима ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса, являются справедливыми, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.


Фото: Reuters

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия-24», отвечая на вопрос журналиста о возникающих предложениях продлить ограничения до 12 мая.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что сейчас россияне находятся в «режиме разобщения» уже два инкубационных периода, примерно 28−30 дней. Однако для того, чтобы закрепить наблюдаемый результат, когда темпы прироста заболевших значительно замедлились, требуется еще один, третий, инкубационный период.

Попова подчеркнула, что взрывного роста новых случаев инфицирования в России не наблюдается. «Снижение — это значит каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот чтобы ее преломить, нам нужно еще время», — отметила она.

 
 
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Предложения по продлению режима ограничений, введенных в России из-за распространения коронавируса, являются справедливыми, сообщила в понедельник глава...
 
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