Александр Ксентофонтов: «Я хотел сделать тест на коронавирус, но сейчас трудно сделать. Если нет симптомов, то никто даже и не будет делать»

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек рассказал о том, как его самочувствие.

Напомним, вчера главный тренер клуба рассказал о том, что футболист находится на самоизоляции. Но у него нет возможности сделать тест на коронавирус так как нет симптомов болезни.

Ясинский о Ксенофонтове: «Он заболел 1,5 месяца назад. Можно сказать, что он на карантине. Александр жив, здоров, но мы перестраховываемся»

– Как самочувствие?

– Здоров вроде как.

– А вы в каком сейчас городе?

– В Минске.

– А чего не с командой?

– Клуб переживает за остальных.

– Делали тест на коронавирус?

– Нет.

– Нет возможности?

– Я хотел, но нет возможности такой. Сейчас трудно сделать. Если нет симптомов, то никто даже и не будет делать.

– Ребята не подкалывают, что у вас коронавирус?

– В принципе, у нас такого нет.

– Когда вернетесь в футбол?

– Я хоть сейчас, – сказал Ксенофонтов в беседе с корреспондентом .com.

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