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Александр Ксентофонтов: «Я хотел сделать тест на коронавирус, но сейчас трудно сделать. Если нет симптомов, то никто даже и не будет делать»
27.04.2020 18:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек
Напомним, вчера главный тренер клуба
– Как самочувствие?
– Здоров вроде как.
– А вы в каком сейчас городе?
– В Минске.
– А чего не с командой?
– Клуб переживает за остальных.
– Делали тест на коронавирус?
– Нет.
– Нет возможности?
– Я хотел, но нет возможности такой. Сейчас трудно сделать. Если нет симптомов, то никто даже и не будет делать.
– Ребята не подкалывают, что у вас коронавирус?
– В принципе, у нас такого нет.
– Когда вернетесь в футбол?
– Я хоть сейчас, – сказал Ксенофонтов в беседе с корреспондентом
В Беларуси зарегистрировано 11289 (+826) случаев COVID-19. Умерли 75 пациентов.
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Александр Ксентофонтов: «Я хотел сделать тест на коронавирус, но сейчас трудно сделать. Если нет симптомов, то никто даже и не будет делать»
Хавбек «Витебска» Александр Ксенофонтов рассказал о том, как его самочувствие.
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