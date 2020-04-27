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Ляденский монастырь, в который на Пасху ездил президент, закрыт для посещений

27.04.2020 18:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района, на территории которого находится Свято-Благовещенский Ляденский храм, куда на Пасху приезжал Александр Лукашенко с сыном Николаем, закрыт для посещения. Медики из Смолевичской центральной районной больницы говорят, что там есть случаи заражения коронавирусом. Однако в Борисовской епархии, к которой относится монастырь, коронавирус не подтверждают.


Фото: пресс-служба президента

О том, что два человека в Ляденском монастыре заразились коронавирусом, а их контакты первого уровня — 55 человек, находятся на изоляции, нам сообщил читатель, который работает в системе здравоохранения Смолевичского района.

— Заразившихся отправили в местную амбулаторию, а контакты в монастыре, — рассказал собеседник.

В Драчковской врачебной амбулатории комментировать информацию о заразившихся отказались и попросили больше им не звонить, а обращаться в Центральную районную больницу.

Один из медиков Смолевичской центральной районной больницы, который пожелал остаться анонимным, подтвердил, что в монастыре есть официально зарегистрированные случаи коронавируса. По его словам, 54 жителя Ляденского монастыря — монахи, послушники и другие, являются контактами первого уровня и находятся на самоизоляции.

— Точнее должны были бы находиться. Они абсолютно не соблюдают правила самоизоляции, питаются в общих столовых, контактируют друг с другом. По моим данным, среди жителей этого монастыря много заболевших — 16 человек на данный момент, — рассказывает медик. — Некоторые госпитализированы у нас, некоторые в Минске, некоторые в монастыре остались.

Как говорит медработник, первый положительный тест на коронавирус, взятый у жителей монастыря, в больницу пришел 22 апреля.

В самом монастыре рассказать, что же там происходит и какова эпидемиологическая обстановка, отказались. Также там отметили, что у них нет такого количества насельников (это послушник или монах, постоянно проживающий в обители, член монастырской братии — прим.TUT.BY), как говорят медики. По информации на сайте Борисовской епархии, там постоянно живет около 20 человек.

— Информации мы никакой не даем, — сказали в монастыре.

Там также добавили, что «в церкви никто не заражается».

В Борисовской епархии не подтвердили, что в монастыре есть заразившиеся.

— По коронавирусу подтверждений нет. Но монастырь закрыт для посещений в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Внутренний распорядок в монастыре остался прежним, но для посетителей монастырь закрыт, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь Борисовской епархии иерей Игорь Васько.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко в Пасху зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме, который находится на территории монастыря. В церковь он приезжал вместе со своим младшим сыном Николаем. Президент кратко пообщавшись и поздравил верующих с праздником.

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Теги: Минск
 
 
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Медики говорят, что там есть случаи заражения коронавирусом, но в Борисовской епархии это не подтверждают.
 
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