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«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году
27.04.2020 18:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Остаться дома верующих призвал Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для цветочного бизнеса Кристины Мироновой дни перед Радуницей традиционно высокий сезон. Но сегодня наплыва покупателей нет. В 2020 году спрос на яркий товар не упал, просто многие о букетах позаботились заранее.
Кристина Миронова, продавец цветов:
Мария Злотникова доводы, звучащие со всех сторон, услышала. В свои 82 года она впервые в жизни на Радуницу не придет на могилы сына и мужа. Решила сделать это заранее, при этом соблюдая все традиции.
Мария Злотникова, жительница Гомеля:
Отношение к умершим у белорусов особое. Об этом говорит и статус самого дня Радуницы, который на государственном уровне объявлен выходным днем.
Александр Добриян, корреспондент:
Обычно приехать сюда все стараются в одно время, чтобы заодно повидаться с теми, кого давно не видели. Но в сейчас все по-другому. Вместо объятий – социальная дистанция.
Нина Самонова, жительница Гомельского района:
Этой весной к невидимой радиационной угрозе присоединилась еще одна незримая опасность. COVID-19 для многих та самая весомая причина отложить поездку на следующий раз, пусть даже и на целый год. Врачи еще и еще раз настоятельно просят остаться дома.
Ростислав Зинович, заместитель главного врача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Тем, кто не успел навестить могилы предков, но планирует это сделать, хотелось бы напомнить, что впереди еще одни большие выходные. Поехать позже – дополнительная возможность соблюсти традицию, но при этом избежать большого скопления людей в местах захоронений непосредственно на Радуницу.
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Новости Беларуси. Остаться дома верующих призвал Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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