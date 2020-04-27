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«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

27.04.2020 18:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Остаться дома верующих призвал Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Готовы ли белорусы нарушить традицию ради собственной безопасности и здоровья близких, выяснял Александр Добриян.

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Для цветочного бизнеса Кристины Мироновой дни перед Радуницей традиционно высокий сезон. Но сегодня наплыва покупателей нет. В 2020 году спрос на яркий товар не упал, просто многие о букетах позаботились заранее.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Кристина Миронова, продавец цветов:
Если раньше это закупалось в течение одной недели, то сейчас оно покупается в течение недель четырех. И мы даже уговаривали, когда приходили, брали цветы раньше, чтобы по возможности ехали заранее. Чтобы действительно не было ни скопления, ничего. Особенно пожилые.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Мария Злотникова доводы, звучащие со всех сторон, услышала. В свои 82 года она впервые в жизни на Радуницу не придет на могилы сына и мужа. Решила сделать это заранее, при этом соблюдая все традиции.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Мария Злотникова, жительница Гомеля:
На Радуницу не пойдем, потому что будет больше народа. Поэтому мы заранее, чтобы людей меньше было, все поставим, как и на Радуницу. Я ради закона и булочки кусочек положила. Кушать – мы никогда не кушаем на кладбище. А так булочки, яйцо покачать – это мы можем.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Отношение к умершим у белорусов особое. Об этом говорит и статус самого дня Радуницы, который на государственном уровне объявлен выходным днем.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Александр Добриян, корреспондент:
Зона отселения и отчуждения – пожалуй, более изолированного места в Беларуси просто не найти. Обычно доступ сюда крайне ограничен, однако на Радуницу действует особый, упрощенный пропускной режим. Возможности побывать на малой родине и почтить память предков весь год ждут десятки тысяч белорусов.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Обычно приехать сюда все стараются в одно время, чтобы заодно повидаться с теми, кого давно не видели. Но в сейчас все по-другому. Вместо объятий – социальная дистанция.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Нина Самонова, жительница Гомельского района:
Ко мне вчера двоюродная сестра заехала, сказала: метр-полтора от меня, обниматься не надо. Коронавирус, вы сами знаете. Селета у нас вот так. Люди едут, все равно убираем мы, живем.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Этой весной к невидимой радиационной угрозе присоединилась еще одна незримая опасность. COVID-19 для многих та самая весомая причина отложить поездку на следующий раз, пусть даже и на целый год. Врачи еще и еще раз настоятельно просят остаться дома.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Ростислав Зинович, заместитель главного врача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Хотелось бы напомнить несколько простых моментов. Первое – это, конечно, мы должны помнить, что пожилые люди в первую очередь подвергаются риску заболеть. Второе – необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию в полтора-два метра, которая, в принципе, позволит предотвратить возможность инфицирования. Следующий момент – будем рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь маски.

«Коронавирус, вы сами знаете. Сёлета у нас вот так». Как белорусы проводят Радуницу в 2020 году

Тем, кто не успел навестить могилы предков, но планирует это сделать, хотелось бы напомнить, что впереди еще одни большие выходные. Поехать позже – дополнительная возможность соблюсти традицию, но при этом избежать большого скопления людей в местах захоронений непосредственно на Радуницу.

Люди в материале: Кристина Миронова, Мария Злотникова, Александр Добриян, Нина Самонова, Ростислав Зинович

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Остаться дома верующих призвал Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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