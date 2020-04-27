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Более тысячи масок, костюмы, шапочки и не только. Итоги третьей недели помощи медработникам
27.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Третью неделю случчане распределяют и отвозят медикам средства индивидуальной защиты.
На этих выходных администратор SlutskGorod и Максим Дубовик распределили исходя из запросов медработников и отвезли 1080 разных масок, 50 бахил, 440 перчаток, 5 комбинезонов, 25 щитков (экранов), 1900 одноразовых шапочек, 15 очков закрытого и открытого типа, антисептик и крем для рук. Это стало возможным благодаря сбору на площадке MolaMola, активности случчан и помощи волонтёров из столицы.
Большой вклад сегодня внесли водители и ипэшники Слуцкого хлебозавода, которые по своей инициативе собрали средства и закупили и передали очки, сапоги, щитки, антисептик и перчатки. Случчанка
И вот, что написал Максим Дубовик в
— Это капля в море по сравнению с тем, что нужно - но это уже хоть что какая-то защита для медиков! Заранее хочу поблагодарить ребят из
Всё это было бы невозможно без активного участия наших людей. На сегодняшний день у нас в наличии остались щитки, сапоги, перчатки. Ожидается поступление ещё 500 масок, а также нарукавников и защитных костюмов (как готовых, так и в виде раскроенных заготовок).
Всё так плохо?
Предвкушая вопросы о наличии у медиков средств защиты и почему им не помогает государство, сразу отвечу.
1. Во-первых, на сегодняшний день отделения, которые работают с пневмониями, с большего неплохо снабжены средствами индивидуальной защиты. Но надо понимать, что есть разные вариации защиты: кому-то нужные цельные комбинезоны и сапоги, кому-то больше - бахилы и нарукавники. Никто не откажется дополнительной защиты в виде одноразовой шапочки, очки открытого типа и маску можно дополнить щитком. И так далее.
2. Многие из средств защиты - одноразовые. Например, бахилы в принципе трудно использовать повторно даже после стирки, потому что они быстро пачкаются. Одноразовые маски, перчатки, шапочки и много что ещё. И все мы понимаем, что ситуация с коронавирусом не закончится завтра, поэтому медикам нужно иметь определённый запас.
3. В нынешней ситуации некоторые сотрудники и отделения, которые не работают непосредственно с подозрением на «ковиды», хотят иметь дополнительную защиту и просят дополнительно выделить им, например, щитки - чтобы спокойно вести приём пациентов. Мы понимаем, что сейчас важно сохранить здоровье каждого медика и каждого белоруса, поэтому не делим отделения больницы степени риска или каким-то другим критериям.
Предыстория
Всё началось с того, что работники слуцкой поликлиники
Узнав, что в на просьбу медработников никто не откликнулся, мы решили отвезти имеющиеся маски в поликлинику и отделения больницы, которые также просили о помощи. После этого анонимный предприниматель оставил в офисе SG ещё несколько упаковок масок, которые мы
По инициативе Максима Дубовика мы создали благотворительный
Для связи по всем вопросам:
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На этих выходных передали 1080 разных масок, 50 бахил, 440 перчаток, 5 комбинезонов, 25 щитков (экранов), 1900 одноразовых шапочек, 15 очков закрытого и открытого типа,...
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