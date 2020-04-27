Более тысячи масок, костюмы, шапочки и не только. Итоги третьей недели помощи медработникам

Источник материала: Слуцк Город





пакеты с некоторыми средствами защиты перед их распределением

Третью неделю случчане распределяют и отвозят медикам средства индивидуальной защиты.

На этих выходных администратор SlutskGorod и Максим Дубовик распределили исходя из запросов медработников и отвезли 1080 разных масок, 50 бахил, 440 перчаток, 5 комбинезонов, 25 щитков (экранов), 1900 одноразовых шапочек, 15 очков закрытого и открытого типа, антисептик и крем для рук. Это стало возможным благодаря сбору на площадке MolaMola, активности случчан и помощи волонтёров из столицы.





помощь от предпринимателей, занимающихся перевозками на хлебозаводе

Большой вклад сегодня внесли водители и ипэшники Слуцкого хлебозавода, которые по своей инициативе собрали средства и закупили и передали очки, сапоги, щитки, антисептик и перчатки. Случчанка @svoja.shveja передала 50 масок собственного производства, ещё одна девушка из Слуцка передала медикам кремы для рук.

И вот, что написал Максим Дубовик в своём Instagram :

— Это капля в море по сравнению с тем, что нужно - но это уже хоть что какая-то защита для медиков! Заранее хочу поблагодарить ребят из @collapse.by , @d.o.t.studio и @kshisay , директора магазина @minus25c , Алёну Ходас , Светлану Статкевич, слуцких местных ИПэшников и ребят с хлебозавода, местных и минских швей.







Всё это было бы невозможно без активного участия наших людей. На сегодняшний день у нас в наличии остались щитки, сапоги, перчатки. Ожидается поступление ещё 500 масок, а также нарукавников и защитных костюмов (как готовых, так и в виде раскроенных заготовок).





работники одного из отделений

Всё так плохо?

Предвкушая вопросы о наличии у медиков средств защиты и почему им не помогает государство, сразу отвечу.

1. Во-первых, на сегодняшний день отделения, которые работают с пневмониями, с большего неплохо снабжены средствами индивидуальной защиты. Но надо понимать, что есть разные вариации защиты: кому-то нужные цельные комбинезоны и сапоги, кому-то больше - бахилы и нарукавники. Никто не откажется дополнительной защиты в виде одноразовой шапочки, очки открытого типа и маску можно дополнить щитком. И так далее.

2. Многие из средств защиты - одноразовые. Например, бахилы в принципе трудно использовать повторно даже после стирки, потому что они быстро пачкаются. Одноразовые маски, перчатки, шапочки и много что ещё. И все мы понимаем, что ситуация с коронавирусом не закончится завтра, поэтому медикам нужно иметь определённый запас.

3. В нынешней ситуации некоторые сотрудники и отделения, которые не работают непосредственно с подозрением на «ковиды», хотят иметь дополнительную защиту и просят дополнительно выделить им, например, щитки - чтобы спокойно вести приём пациентов. Мы понимаем, что сейчас важно сохранить здоровье каждого медика и каждого белоруса, поэтому не делим отделения больницы степени риска или каким-то другим критериям.





Максим Дубовик

Предыстория

Всё началось с того, что работники слуцкой поликлиники написали в группу SlutskGorod Вконтакте с просьбой к случчанам: передать им медицинские маски. На той же неделе предприниматель, решивший не называть своего имени, оставил в офисе SlutskGorod/Veda многоразовые маски.

Узнав, что в на просьбу медработников никто не откликнулся, мы решили отвезти имеющиеся маски в поликлинику и отделения больницы, которые также просили о помощи. После этого анонимный предприниматель оставил в офисе SG ещё несколько упаковок масок, которые мы развезли по отделениям. К акции активнее стали подключаться владельцы точек общепита и простые случчане.

По инициативе Максима Дубовика мы создали благотворительный сбор на площадке MolaMola, куда практически сразу стали поступать средства. Часть средств защиты для нужд работников Слуцкой ЦРБ и Слуцкого ЗЦГиЭ удалось закупить со средств сбора, кое-что Максиму Дубовику волонтёры передали бесплатно, маски стали отшивать и передавать случчане. В прошлые выходные мы передали больнице и санстанции от случчан полтысячи масок, бахилы, щитки (экраны), перчатки, чай и сладости.

Если вы желаете помочь, можно просто поддержать сбор на MolaMola .

Для связи по всем вопросам:



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by