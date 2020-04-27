ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси впервые пройдут онлайн-соревнования по толканию ядра

27.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первые в Беларуси онлайн-соревнования по толканию ядра решила организовать Федерация лёгкой атлетики.


Анонс онлайн-соревнований по толканию ядра / bfla.eu

В пресс-службе федерации отметили, что летний спортивный сезон был приостановлен в связи с пандемией коронавируса, поэтому спортсмены соскучились по турнирам, пишет euroradio.fm

Сорвенования начнуется 30 апреля в 18:00. Они будут организованы на месте тренировок спортсменов в Витебске и Бресте. Это будет два поединка. Каждый участник получит право на шесть попыток, по итогам которых определят победителя пары.

В первую пару вошли Олег Томашевич (19 лет, рекорд 19,73 м) и Дмитрий Карпук (20 лет, 19,61 м). Они будут толкать 7-к
илограммовый "взрослый" снаряд.


Во второй паре — спортсмены разных возрастных групп, которые будут толкать ядра разного веса. Алексей Александрович (19 лет, 20,54 м) будет толкать шестикилограммовое ядро, а Илья Мисовский (17 лет, 19,77 м) — пятикилограммовое.

Прямая трансляция будет идти на Youtube-канале Белорусской федерации лёгкой атлетики AthleticsBY.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые в Беларуси онлайн-соревнования по толканию ядра решила организовать Федерация лёгкой атлетики.
 
Новости дня
Новости
 
Более тысячи масок, костюмы, шапочки и не только. Итоги третьей недели помощи медработникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика