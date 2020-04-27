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В Беларуси впервые пройдут онлайн-соревнования по толканию ядра
27.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Первые в Беларуси онлайн-соревнования по толканию ядра решила организовать Федерация лёгкой атлетики.
Анонс онлайн-соревнований по толканию ядра / bfla.eu
В пресс-службе федерации отметили, что летний спортивный сезон был приостановлен в связи с пандемией коронавируса, поэтому спортсмены соскучились по турнирам, пишет
Сорвенования начнуется 30 апреля в 18:00. Они будут организованы на месте тренировок спортсменов в Витебске и Бресте. Это будет два поединка. Каждый участник получит право на шесть попыток, по итогам которых определят победителя пары.
В первую пару вошли Олег Томашевич (19 лет, рекорд 19,73 м) и Дмитрий Карпук (20 лет, 19,61 м). Они будут толкать 7-к
илограммовый "взрослый" снаряд.
Во второй паре — спортсмены разных возрастных групп, которые будут толкать ядра разного веса. Алексей Александрович (19 лет, 20,54 м) будет толкать шестикилограммовое ядро, а Илья Мисовский (17 лет, 19,77 м) — пятикилограммовое.
Прямая трансляция будет идти на Youtube-канале Белорусской федерации лёгкой атлетики AthleticsBY.
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Первые в Беларуси онлайн-соревнования по толканию ядра решила организовать Федерация лёгкой атлетики.
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