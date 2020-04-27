Премьер Новой Зеландии: массовое распространение коронавируса в стране удалось предотвратить

Источник материала: СТВ

Новости Новой Зеландии. Новая Зеландия заявила о победе над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьер-министра, массовое распространение заболевания в стране удалось предотвратить. Уже вечером 27 апреля будут сняты некоторые ограничения, которые действовали на протяжении четырех недель.





В Австралии обновили рекорд по наименьшему числу зараженных.

Открываются магазины и автомойки. Какие страны ослабляют карантинные ограничения

Все чаще мировые эксперты и ученые говорят о том, что карантин – это не решение проблемы.





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