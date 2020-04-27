|
Премьер Новой Зеландии: массовое распространение коронавируса в стране удалось предотвратить
27.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Новой Зеландии. Новая Зеландия заявила о победе над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам премьер-министра, массовое распространение заболевания в стране удалось предотвратить. Уже вечером 27 апреля будут сняты некоторые ограничения, которые действовали на протяжении четырех недель.
В Австралии обновили рекорд по наименьшему числу зараженных.
Все чаще мировые эксперты и ученые говорят о том, что карантин – это не решение проблемы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Новой Зеландии. Новая Зеландия заявила о победе над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам премьер-министра, массовое...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)