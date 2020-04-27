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Премьер Новой Зеландии: массовое распространение коронавируса в стране удалось предотвратить

27.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Новой Зеландии. Новая Зеландия заявила о победе над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьер-министра, массовое распространение заболевания в стране удалось предотвратить. Уже вечером 27 апреля будут сняты некоторые ограничения, которые действовали на протяжении четырех недель.

Премьер Новой Зеландии: массовое распространение коронавируса в стране удалось предотвратить

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Премьер Новой Зеландии: массовое распространение коронавируса в стране удалось предотвратить

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Новости Новой Зеландии. Новая Зеландия заявила о победе над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам премьер-министра, массовое...
 
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