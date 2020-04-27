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Экс-глава минздрава Израиля: всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьёт гораздо больше людей
27.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Израиля. В Израиле 26 апреля открылись некоторые магазины и салоны красоты. Ресторанам разрешили продавать еду на вынос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бывший глава минздрава страны убежден, что вирус остановит иммунитет, а не указы правительства. Необходимо изолировать лишь наиболее уязвимые перед коронавирусом категории граждан, а остальное население оставить в покое для того, чтобы выработался коллективный иммунитет.
Йорам Ласс, экс-глава минздрава Израиля, профессор:
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Экс-глава минздрава Израиля: всеобщий карантин вызовет экономическую депрессию, которая убьёт гораздо больше людей
Новости Израиля. В Израиле 26 апреля открылись некоторые магазины и салоны красоты. Ресторанам разрешили продавать еду на вынос, сообщили в программе Новости «24...
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