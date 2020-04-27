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Конец All Inclusive? В Турции запретят шведский стол после коронавируса
27.04.2020 19:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
После завершения пандемии коронавируса в отелях Турции больше не будет формата шведского стола. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. По его словам, это необходимо для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц. Об этом сообщает
Новые правила для отельеров начнут действовать в конце мая, после запуска внутреннего туризма.
Согласно новым правилам, системы «шведский стол» больше не будет в списке услуг отелей. Вместо этого, туристам будет предложено комплексное меню.
Поначалу гостиницы будут пользоваться только половиной номерного фонда. Помимо этого, в ресторанах и на территории отелей будут обеспечены условия для социального дистанцирования. Также вдвое будет сокращено количество шезлонгов на пляже.
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После завершения пандемии коронавируса в отелях Турции больше не будет формата шведского стола. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. По...
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