Конец All Inclusive? В Турции запретят шведский стол после коронавируса

Источник материала: ОНТ

После завершения пандемии коронавируса в отелях Турции больше не будет формата шведского стола. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. По его словам, это необходимо для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц. Об этом сообщает газета Ahaber .

Новые правила для отельеров начнут действовать в конце мая, после запуска внутреннего туризма.

Согласно новым правилам, системы «шведский стол» больше не будет в списке услуг отелей. Вместо этого, туристам будет предложено комплексное меню.

Поначалу гостиницы будут пользоваться только половиной номерного фонда. Помимо этого, в ресторанах и на территории отелей будут обеспечены условия для социального дистанцирования. Также вдвое будет сокращено количество шезлонгов на пляже.

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