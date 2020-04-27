ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главный эпидемиолог Швеции: пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго

27.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Швеции. Главный эпидемиолог Швеции, автор стратегии борьбы с коронавирусом в стране Андерс Тегнелль считает, что все меры, которые принимаются сегодня в мире – это временные решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный эпидемиолог Швеции: пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго

Их цель – замедлить распространение вируса, а также избежать взрывного роста заболеваний. Остановить вирус возможно только при наличии массового иммунитета или при помощи эффективной вакцины.

Главный эпидемиолог Швеции: пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго

Андерс Тегнелль, главный эпидемиолог Швеции, автор шведской стратегии борьбы с коронавирусом:
Все страны пытаются сократить число контактов между людьми, и мы тоже. Разница в том, что мы в Швеции исходили из наших традиций и здравого смысла, поэтому делали немного разные вещи. Мы не стали закрывать общество.

Академик РАН: что мы потеряем с коронавирусом и что потеряем после, если с опозданием выйдем из этого карантина?

Во-первых, в других странах политики не до конца отдают себе отчет, что это значит: пытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев. Пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго.

Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем

Во-вторых, как я уже говорил, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками. А именно скачкообразный рост мы получим, если сначала закроем общество, а потом внезапно откроем снова и породим новую волну.

Главный эпидемиолог Швеции: пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго

Швеция одна из немногих в мире не вводила строгие ограничения из-за коронавируса. Там в условиях пандемии продолжают работать детские сады, начальные и средние школы. Старшеклассники и студенты обучаются дистанционно. Открыты различные заведения и предприятия. Ключевые условия для всех граждан – соблюдать дистанцию, мыть руки, а также не выходить из дома, если заболели.

Люди в материале: Андерс Тегнелль

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Швеции. Главный эпидемиолог Швеции, автор стратегии борьбы с коронавирусом в стране Андерс Тегнелль считает, что все меры, которые принимаются сегодня в...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси впервые пройдут онлайн-соревнования по толканию ядра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика