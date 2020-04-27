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Доноры плазмы помогают в лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19. Рубрика «Антивирус»

27.04.2020 21:23 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доноры плазмы помогают в лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19. Рубрика «Антивирус»

Учёные и медики продолжают искать лекарство от коронавируса. Действенным методом оказалось переливание плазмы, его сейчас используют в Беларуси. Способ проверен во многих странах и хотя 100% выздоровления не гарантирует, но заметно снижает количество осложнений, особенно в комплексе с другими методиками.

Герои без суперспособностей, но с большой самоотдачей. Добрые дела без призыва о помощи и тотальная перестановка приоритетов.

Вирус с дополнением «корона» изменил мир. Многих напугал, другие в сложной ситуации проявляют лучшие черты – помогают, поддерживают, заботятся.

Сейчас ученые активно ищут вакцину от COVID-19. Врачи разрабатывают методики лечения. Излишне говорить, насколько это сегодня важно и необходимо.

Один из способов, который применялся во время предыдущих эпидемий, – переливание донорской плазмы вылечившихся. Так было с лихорадкой Эбола, свиным гриппом, так происходит и с COVID-19. Результат не всегда положительный, но общий процент смертности во всём мире снижается в разы.

Плазма работает по принципу пассивного иммунитета. Антитела доноров помогают справляться с заболеванием другим пациентам. Эксперты считают, что в клетках памяти есть сформированный иммунный ответ.

Методика опирается на исследования специалистов из Китая, Германии и США. Так, в Поднебесной из 80 пациентов, которым делалось переливание, 40 – лечились эффективно. Да, это не панацея, плазма лишь дает дополнительный эффект. Но в комплексе с другой терапией – результаты хорошие. Только в нашей стране такую плазму перелили 15 тяжёлым пациентам. И многие пошли на поправку.

Вот мы все знаем, что донорство априори должно быть безвозмездным, но часто сегодня это один из способов заработка. Осуждать не вправе.

С другой стороны, только в Минске уже больше 30 человек сдали свою плазму даром. А один донор способен помочь сразу двум заболевшим. А если желающих помочь будут тысячи?

И этих людей сегодня мы тоже можем называть героями. Хоть и портрет их по сути ничем не отличается от обычного донора. Возраст от 18 до 60 лет, вес не менее 55 килограмм, но самое главное – в течение минимум 15 суток у него должны отсутствовать клинические симптомы и любые лабораторные признаки коронавирусной инфекции.

Рано или поздно пандемия всё равно отступит, а после неё останемся мы. Новые, готовые жить и вопреки любым обстоятельствам оставаться людьми.

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Теги: Минск
 
 
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Учёные и медики продолжают искать лекарство от коронавируса. Действенным методом оказалось переливание плазмы, его сейчас используют в Беларуси. Способ проверен...
 
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