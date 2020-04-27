Анонсировано новое обращение Путина на 9 мая

Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днем Победы. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает lenta.ru Президент Россиивыступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днем Победы. Об этом рассказал его пресс-секретарь, передает





Он заверил, что ситуация находится под контролем, а российское общество объединяется перед общей угрозой.









16 апреля российский лидер перенес парад Победы из-за коронавируса. Все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда исчезнет риск для жизни граждан. В связи с принятым решением глава государства поручил главе Минобороны Сергею Шойгу, а также руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади и парадам в регионах.



