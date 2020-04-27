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Эпидемия: Ляденский монастырь, куда на Пасху ездил Лукашенко, закрыли для посещений

27.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Монастырь временно закрыт для посещений в связи со сложной эпидемической обстановкой, рассказал пресс-секретарь Борисовской епархии БПЦ.

Как пишет Sputnik, Ляденский Благовещенский мужской монастырь временно закрыт для посещения из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщил пресс-секретарь Борисовской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) иерей Игорь Васько.

В храмe, который расположен на территории монастыря, около недели назад на Пасху был президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент приехал в церковь вместе с младшим сыном Николаем, кратко пообщался с прихожанами, зажег свечу и поздравил верующих с Пасхой. 

"Монастырь временно закрыт для посещений в связи со сложной эпидемической обстановкой. Соответственно, закрыт и храм, расположенный на территории монастыря. Внутренний распорядок в монастыре остался прежним", – цитирует Васько агентство РИА Новости.

По словам Васько, что в монастыре сейчас проживают около 20 насельников плюс "пять-десять трудников". На вопрос, закрыт ли монастырь из-за инфицирования кого-либо из проживающих там коронавирусом COVID-19, собеседник ответил, что "по коронавирусу подтверждений нет".


В ходе пасхальной поездки в деревню Малые Ляды, где расположен храм, Лукашенко говорил, что несмотря на пандемию нового коронавируса не стоит закрывать людям дорогу к храму.

На минувшей неделе также стало известно, что остановил прием посетителей в связи с эпидситуацией Жировичский монастырь. В монастыре не комментируют состояние архиепископа Гурия, который был госпитализирован, и не подтверждают информацию о количестве госпитализированных священников и служителей. 

Коронавирус выявлен и у нескольких монахинь Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Монастырь временно закрыт для посещений в связи со сложной эпидемической обстановкой, рассказал пресс-секретарь Борисовской епархии БПЦ.
 
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