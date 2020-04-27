Эпидемия: Ляденский монастырь, куда на Пасху ездил Лукашенко, закрыли для посещений

пишет Sputnik, Ляденский Благовещенский мужской монастырь временно закрыт для посещения из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщил пресс-секретарь Борисовской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) иерей Игорь Васько. КакSputnik, Ляденский Благовещенский мужской монастырь временно закрыт для посещения из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщил пресс-секретарь Борисовской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) иерей





В храмe, который расположен на территории монастыря, около недели назад на Пасху был президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент приехал в церковь вместе с младшим сыном Николаем, кратко пообщался с прихожанами, зажег свечу и поздравил верующих с Пасхой.





"Монастырь временно закрыт для посещений в связи со сложной эпидемической обстановкой. Соответственно, закрыт и храм, расположенный на территории монастыря. Внутренний распорядок в монастыре остался прежним", – цитирует Васько агентство РИА Новости.





По словам Васько, что в монастыре сейчас проживают около 20 насельников плюс "пять-десять трудников". На вопрос, закрыт ли монастырь из-за инфицирования кого-либо из проживающих там коронавирусом COVID-19, собеседник ответил, что "по коронавирусу подтверждений нет".









В ходе пасхальной поездки в деревню Малые Ляды, где расположен храм, Лукашенко говорил, что несмотря на пандемию нового коронавируса не стоит закрывать людям дорогу к храму.





На минувшей неделе также стало известно, что остановил прием посетителей в связи с эпидситуацией Жировичский монастырь. В монастыре не комментируют состояние архиепископа Гурия, который был госпитализирован, и не подтверждают информацию о количестве госпитализированных священников и служителей.





Коронавирус выявлен и у нескольких монахинь Свято-Елисаветинского монастыря в Минске



