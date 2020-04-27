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В Париже возобновили работы по восстановлению Нотр-Дам

27.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Реконструкцию Нотр-Дам прекратили из-за пандемии коронавируса полтора месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже возобновили работы по восстановлению Нотр-Дам

27 апреля на место вернулась команда реставраторов и архитекторов. Специалисты составят план работы, а также подготовят площадку для прибытия строителей.

В Париже возобновили работы по восстановлению Нотр-Дам

На следующей неделе на работу вернутся около 50 рабочих. Им предстоит снести строительные леса весом 500 тонн.

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К слову, несмотря на вынужденный перерыв в связи с коронавирусом, восстановление знаменитого собора по-прежнему планируется завершить к 2024 году.

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Новости Франции. Реконструкцию Нотр-Дам прекратили из-за пандемии коронавируса полтора месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 апреля на...
 
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