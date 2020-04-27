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В Париже возобновили работы по восстановлению Нотр-Дам
27.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Реконструкцию Нотр-Дам прекратили из-за пандемии коронавируса полтора месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 апреля на место вернулась команда реставраторов и архитекторов. Специалисты составят план работы, а также подготовят площадку для прибытия строителей.
На следующей неделе на работу вернутся около 50 рабочих. Им предстоит снести строительные леса весом 500 тонн.
К слову, несмотря на вынужденный перерыв в связи с коронавирусом, восстановление знаменитого собора по-прежнему планируется завершить к 2024 году.
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Новости Франции. Реконструкцию Нотр-Дам прекратили из-за пандемии коронавируса полтора месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 апреля на...
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