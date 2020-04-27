Большие выходные в «Дана Молл»: акции, скидки и отличное настроение

Источник материала: ОНТ

Большие выходные – не только повод побыть дома. Несмотря на коронавирус жизнь людей продолжается. Да, многое изменилось. Выезды за границу на шопинг, в турпоездки и командировки отложены. Но товары мировых брендов доступны в Минске. В столичном торгово-развлекательном комплексе «Дана Молл» более 100 бутиков известных мировых и белорусских производителей. Работают, соблюдая меры предосторожности для себя и своих клиентов. Крупные бренды проводят единую ценовую политику во всём мире. И сейчас, получается, основной их торговый потенциал – именно в Минске.

«Дана Молл» – это 2 миллиона посетителей в месяц. Но это в обычное время. Из-за коронавируса это количество, конечно, несколько снизилось, но постепенно покупателей снова становится все больше. С каждым днем количество посетителей растет, и чтобы никто не почувствовал себя разочарованным, именно сейчас в «Дана Молл» – время отличных скидок и лучших предложений. И да, сейчас посетителям на входе бесплатно предлагают медицинские маски. Это дополнительная степень защиты.

Милана Пагарельская: «Мы носим перчатки, маски, в магазине есть антисептики, как и по всему торговому центру».

Елена Марковская: «Каждое утро дезинфицируем все оборудование: кассу, терминал».

Магазины ввели скидки. Есть и доставка. Кому как нравится.

Зоя Лосицкая: «Скидка 30% на продукцию собственного производства. Место очень проходное – у нас напротив лифты. В принципе, мы находимся на самом популярном этаже, в центре самого популярного центра столицы».

Третий этаж – фудкорт. Тоже готовы и работают в новых условиях.

Юлия Матросова: «Все меры предосторожности и безопасности соблюдаем, чтобы наши дорогие и любимые гости, а также наши сотрудники избежали каких-либо рисков. Есть также возможность бесконтактной доставки на сайте, для чтобы гость мог не контактировать при доставке заказа с курьером».

Пешком в «Дана Молл» – это одно из преимуществ жителей комплекса «Маяк Минска». Престижный комплекс почти завершён. Здесь ещё остались квартиры в трёх домах: «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль». Дома готовы к заселению. Уникальная акция от застройщика – возможность приобрести квартиру в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» в беспроцентную рассрочку без первого взноса. Таких условий не предлагает никто в мире. Рассрочка без первого взноса предоставляется на срок до пяти лет. Стоимость квартир, таким образом, делится до 60 выплат. Кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос надо выплатить только через полгода. А тем, кто готов внести более половины стоимости квартиры, будет предложена дополнительная скидка! А если покупать через сайт застройщика, можно сэкономить до 10 тысяч рублей.

Большие выходные – это не только отдых, но и возможность сделать покупки. И возможно, самые важные в жизни. Время пришло.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram