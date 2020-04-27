ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На 27 апреля количество случаев заражения коронавирусом - 3 миллиона

28.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса, ведущего статистику по COVID-19.



Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире уже превысило 3 миллиона и 2 тысячи. Количество смертельных случаев превысило 208 тысяч.

Первое место по количеству случаев COVID-19 занимают США: в стране зарегистрировано уже почти 973 тысячи случаев заражения. По числу летальных исходов США тоже находятся на первом месте: с начала эпидемии умерли 55118 человек.


Второй по заболеваемости идет Испания с более чем 229 тысячами случаев коронавируса. По количеству смертельных случаев Испания находится на третьем месте (23521).

Третье место по заболеваемости занимает Италия, где зарегистрировано более 199 тысяч случаев коронавируса. По числу летальных исходов Италия находится на втором месте (26977).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса, ведущего статистику по COVID-19.
 
Новости дня
Новости
 
ВОЗ призывает отменять ограничительные меры из-за пандемии постепенно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика