На 27 апреля количество случаев заражения коронавирусом - 3 миллиона









Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире уже превысило 3 миллиона и 2 тысячи. Количество смертельных случаев превысило 208 тысяч.





Первое место по количеству случаев COVID-19 занимают США: в стране зарегистрировано уже почти 973 тысячи случаев заражения. По числу летальных исходов США тоже находятся на первом месте: с начала эпидемии умерли 55118 человек.









Второй по заболеваемости идет Испания с более чем 229 тысячами случаев коронавируса. По количеству смертельных случаев Испания находится на третьем месте (23521).





Третье место по заболеваемости занимает Италия, где зарегистрировано более 199 тысяч случаев коронавируса. По числу летальных исходов Италия находится на втором месте (26977).











