От пневмонии умер 52-летний глава холдинга «Металлоинвест», принадлежащего Усманову

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 27 апреля, умер Андрей Варичев, глава холдинга «Металлоинвест», принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову и партнерам, рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». Позже в пресс-службе компании подтвердили, что Варичев «скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни».



У Варичева была двусторонняя пневмония, сказал РБК представитель «Металлоинвеста». У него не было коронавируса, подчеркнул он. По словам одного из собеседников РБК, топ-менеджер сдавал тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, однако тот дал отрицательный результат.



По данным источников Forbes, топ-менеджер скончался в одной из частных клиник в Москве в понедельник днем. У Варичева была двусторонняя пневмония, в последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает издание.



«Ушел блестящий руководитель, волевой профессионал и, главное, близкий мне человек. К несчастью, Андрей покинул нас в молодом возрасте и на пике своей карьеры», — заявил Усманов (его слова приводятся в сообщении «Металлоинвеста»). Варичеву было 52 года.



«Он стоял у истоков «Металлоинвеста» и многие годы руководил им с присущей ему страстью. Все, что он создал, будет служить людям и России. Он будет вечно жить в моей памяти и в моем сердце», — добавил Усманов. Варичев около 30 лет работал в металлургической отрасли. В 2005 году Варичев, занимавший пост заместителя гендиректора «Уральской стали», возглавил Михайловский ГОК — сразу после его покупки структурами Усманова и Василия Анисимова. С февраля 2009 года он являлся гендиректором управляющей компании «Металлоинвест». Варичев также входил в правление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), его прочили на пост губернатора Курской области (там расположены основные активы «Металлоинвеста») в конце 2018 года.



«Металлоинвест» — один из крупнейших мировых производителей железорудной продукции, на 100% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и партнеров. Крупнейшие предприятия холдинга — Лебединский и Михайловский ГОКи и «Уральская сталь».



Последнее интервью Варичева опубликовал «Коммерсантъ» 10 апреля. В нем Варичев говорил, что перенес достаточно тяжелое недомогание в ноябре-декабре 2019 года. «Не могу исключать, что это был тот самый вирус», — заметил он.



По словам топ-менеджера, «Металлоинвест» начал реагировать на вспышку коронавируса в начале марта 2020 года, но приостановить работу совсем не может, поскольку ему принадлежат предприятия непрерывного цикла. Варичев тогда сказал, что оперативный штаб «Металлоинвеста» круглосуточно следит за обстановкой и реализует меры для защиты сотрудников и их семей. «Уверен, что эта ситуация заметно изменит в лучшую сторону наше отношение к профилактике заболеваний, прививкам, физической активности и спорту. Вирус обязательно отступит, а понимание важности здорового образа жизни для иммунитета, долголетия, энергии и работоспособности останется. Нам всем важно извлечь уроки и сделать правильные выводы», — сказал он в интервью.



10 дней назад, 17 апреля, пресс-служба «Металлоинвеста» сообщила, что компания решила выплатить каждому сотруднику единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. руб. в качестве помощи в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели компания направит около 600 млн руб. «Мы принимаем все необходимые меры для защиты коллектива от угрозы вирусных заболеваний на рабочих местах. В то же время важно помочь сотрудникам обеспечить свои семьи необходимыми средствами индивидуальной защиты и профилактики заболеваний. Чтобы компенсировать эти непредвиденные расходы, мы приняли решение о дополнительных выплатах», — сказал тогда Варичев.



Исполняющим обязанности гендиректора «Металлоинвеста» назначен Назим Эфендиев, сообщил представитель компании. Эфендиев, окончивший Военный институт иностранных языков и Академию народного хозяйства по программе MBA, как и Варичев, пришел в «Металлоинвест» из «Уральской стали», где он работал управляющим директором. В 2011–2012 годах он был заместителем гендиректора «Металлоинвеста» по взаимодействию с органами государственной власти, а с марта 2012 года стал первым заместителем гендиректора и коммерческим директором.

