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Отсутствие прогулок на свежем воздухе - причина гипоксической пневмонии

Стресс влияет на здоровье сильнее вирусов

В Сан-Паулу не прекращаются акции протеста

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Послабление карантинных мер наблюдается в Европе В мире наблюдается послабление ограничительных мер. В Германии после долгого перерыва свои двери распахнули школы. В Испании детям до 14 лет накануне разрешили...

В мире наблюдается послабление ограничительных мер. В Германии после долгого перерыва свои двери распахнули школы. В Испании детям до 14 лет накануне разрешили свободно выходить на улицы. В Норвегии за парты вновь сели ученики 1-4-х классов. Возобновили работу учебные заведения в Новой Зеландии.Чехия и вовсе открыла границы для своих граждан. На рабочие места вернулись сотрудники завода "Шкода". Заработали супермаркеты площадью до 2,5 тысяч квадратных метров.В Швейцарии начали оказывать услуги парикмахерские и другие бытовые предприятия. После 11 мая возобновятся занятия в школах.В Литве помимо косметических салонов открываются музеи, библиотеки, уличные кафе. Принимают посетителей зоопарки и ботанические сады. Разрешено играть в гольф и теннис - они позволяют держать так называемую социальную дистанцию.Власти Польши снова разрешили вступать в браки. Правда, на новобрачных должны быть маски, а количество гостей не должно превышать 15 человек. Можно гулять в лесах и парках. Ослаблены ограничения на доступ покупателей в магазины.В Италии, где карантин наиболее строг, открываются промышленные предприятия. Многие строительные организации возобновят работу в ближайшие дни. С 4 мая бары и рестораны смогут продавать еду на вынос. Гражданам позволят перемещаться внутри провинции, где они живут. С середины мая начнут работать магазины, музеи и салоны красоты.Российские врачи также высказываются за смягчение ограничительных мер:Стресс влияет на наше здоровье хуже, чем любые вирусы. Потому что здоровому человеку встреча с вирусом не опасна. Он встретится с вирусом, переболеет, не заметит. Чем мы здоровее, тем незаметнее будет встреча с вирусом. Появится тот самый иммунитет, и это хорошо. Но вот этот стресс социальный, влияет крайне негативно. Он ведет к повышению гормонов стресса, адреналин, который повышает давление, пульс, тахикардию, вызывают ту самую гипоксию. Коронавирусам более 50 лет. Все врачи, все мы, изучали коронавирусы в мединститутах. Ничего нового не случилось. Не надо бояться вирусов. Нужно бояться нездоровья и ослабленного иммунитета.В Сан-Паулу, где губернатор ввел особенно строгие ограничения, не прекращаются акции протеста. Люди требуют ослабления карантинных мер. Граждан поддержал президент страны - Болсонару. В настоящий момент в Бразилии остановил работу Конгресс, а за соблюдением карантина следит армия.